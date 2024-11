Le PSG déçoit encore en C1, s'inclinant ce mercredi soir face à l'Atlético Madrid en toute fin de rencontre.

Ce mercredi soir, le PSG espérait rebondir et se rassurer en Ligue des champions à l'occasion de la réception de de l'Atlético Madrid. Mais s'ils ont ouvert le score, les Parisiens ont de nouveau chuté à la maison.

Au quart d'heure de jeu et dans sa surface, Lenglet tergiverse et perd le ballon devant Dembélé, qui décale Zaïre-Emery. À bout portant, ce dernier fixe Oblak avant de le tromper d'un délicat piqué du droit. Paris fait alors logiquement la course en tête. Mais 4 minutes plus tard et à la suite d'une frappe de Simeone repoussée par Donnarumma et d'un centre côté droit, Molina retrouve le ballon avec de la réussite en pleine surface, sur la droite. Il déclenche une demi-volée puissante du gauche qui termine dans le petit filet opposé.

1-1, le score au repos. La seconde période se finira cependant tragiquement pour les Parisiens malgré plusieurs occasions pour les locaux.

L'article continue ci-dessous

Et comme dans un film d'horreur, à la toute dernière seconde, suite à un contre éclair, Griezmann renverse le jeu sur Correa, servi sur la droite de la surface. Il efface Vitinha d'un crochet avant de marquer du gauche, sur une frappe qui passe entre les jambes de Pacho et mal négociée par Donnarumma.

2-1, score final. Paris déçoit à nouveau en Europe. Luis Enrique a des comptes à rendre...