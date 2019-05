Griezmann aurait négocié avec Barcelone en novembre et signé en mars

Selon "El Larguero", il existerait des preuves montrant que Griezmann aurait négocié avec le Barça depuis novembre 2018.

Los detalles de la noticia que te ha contado @ManuCarreno en el inicio de @ElLarguero pic.twitter.com/tujsdN0cLM — El Larguero (@ellarguero) 30 mai 2019

Dans son programme nocturne "El Larguero", la Cadena SER a annoncé qu'Antoine Griezmann aurait entamé des négociations avec le en novembre dernier et signé un accord pour devenir un nouveau joueur du Barça en mars, avant la fin des confrontations entre l' et la , en pleine lutte pour la et le match décisif entre le Barça et l'Atlético de Madrid au Camp Nou, selon le programme radiophonique.

Une "bombe" informative de grand impact, car les règlements de la FIFA préviennent qu'il est illégal de négocier avec un joueur sous contrat avec un autre club, ce qui était précisément le cas de Griezmann avec l'Atlético de Madrid.

La SER garantit qu'il existe des preuves documentaires démontrant ces négociations et que ces tests pourraient être publiés dans un avenir proche. Le 15 mai, Antoine Griezmann a annoncé son intention de quitter l'Atlético par le biais d'une vidéo dans laquelle il disait au revoir au club.



Si la "bombe" informative révélée par "El Larguero" finissait par devenir une réalité et que ces preuves documentaires finissaient par voir la lumière, l'Atlético de Madrid aurait pleinement le droit d'envisager la possibilité de dénoncer le FC Barcelone devant la FIFA pour violation des règles.