Grenier, Diallo, Hunou... Les réactions après PSG-Rennes (2-1)

Le PSG s'est défait de Rennes lors du Trophée des Champions. Après le match, la satisfaction a semblé régner dans les deux camps.

La rencontre du Trophée des Champions entre le PSG et Rennes a tenu toutes ses promesses ce samedi en Chine. Le champion de et le vainqueur de la Coupe se sont livrés un beau combat, et qui n'a livré son verdict que vers la fin. Ce sont les Franciliens qui l'ont emporté. Mais, au coup de sifflet final, les deux équipes étaient plutôt contentes. Paris parce qu'il avait amassé un nouveau trophée, et Rennes parce qu'il n'a pas été ridicule, flirtant même longtemps avec un deuxième exploit consécutif contre la formation de la capitale.

Abdou Diallo assure que lui et ses coéquipiers du PSG n'ont jamais paniqué après l'ouverture du score de Rennes. #PSGSRFC #TdC pic.twitter.com/HZCV52WPGU — Goal France (@GoalFrance) August 3, 2019

"On a mal débuté le match pendant les 15 premières minutes. Après, ça allait mieux. On a bien pressé, on a eu la possession et des occasions, même si on n'a pas réussi à marquer. On prend ce but bêtement mais il fallait mieux défendre. C'est un détail, mais au final, ce sont les détails qui comptent. En deuxième mi-temps, on savait ce qu'il fallait faire".

.@clemgrenier évoque les éventuels manques rennais sur ce match et d'ici la fin du #mercato. Avec un mot sur les jeunes du club et la prépa du groupe #PSGSRFC pic.twitter.com/ySVSgv8Xre — Goal France (@GoalFrance) August 3, 2019

.@AHunou met les choses au clair sur la piste @AngersSCO récemment sortie. Il dément toutes discussions avec le sourire #PSGSRFC pic.twitter.com/om2Quri2Hq — Goal France (@GoalFrance) August 3, 2019

Le défenseur rennais Jérémy Morel a été satisfait du visage montré par son équipe contre le PSG. #PSGSRFC pic.twitter.com/DB9OrxiDFw — Goal France (@GoalFrance) August 3, 2019

"On peut améliorer les dix premières et les dix dernières minutes. Entre les deux, on a contrôlé, et c'était très bien. Je suis très content. Ils jouent en 5-3-2. Qu'est-ce que vous attendiez ? On a eu beaucoup d'occasions, avec dix tirs en première période. C'est top. On doit être patients. C'est toujours mieux de gagner, spécialement quand tu as mérité de gagner. On a totalement mérité de gagner. Je sens que mon équipe est prête. Ce n'est pas parfait, mais nous sommes là où on doit être. On a des choses à améliorer, et à continuer. C'était un très bon début. On a gagné après avoir été menés. C'est le bon état d'esprit".