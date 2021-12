Grealish et Foden sanctionnés après une sortie en boîte de nuit

Les deux joueurs de Manchester City, Jack Grealish et Phil Foden, ont été photographiés lors d'une sortie nocturne qui a apparemment conduit Pep Guardiola à les écarter de son équipe face à Newcastle United dimanche.

Les internationaux anglais ont tous deux marqué lors de la victoire 7-0 sur Leeds United mardi dernier, mais ont été écartés du onze de départ à St James' Park cinq jours plus tard.

Guardiola a fait des changements après avoir averti ses joueurs que ceux qui ne se comportent pas de manière correcte ne joueront pas, bien qu'il soit entendu que John Stones était sur le banc uniquement en raison du retour de suspension de Joao Cancelo.

A la question de savoir si les changements étaient dus à la rotation après la victoire 4-0 sur Newcastle, Guardiola a déclaré à BBC 5Live : "Pas de rotation, non. J'ai décidé pour cette équipe parce qu'ils méritaient de jouer aujourd'hui, ces gars-là et pas les autres.

"A Noël, je fais très attention au comportement sur et en dehors du terrain. Et quand le comportement en dehors du terrain n'est pas correct, ils ne vont pas jouer.

"Nous devons donc être concentrés tout le temps à cause des distractions de la période de Noël et de tout ce qui se passe - il faut rester concentré."

Ni Grealish ni Foden ne sont sortis du banc lors de la victoire contre Newcastle, Guardiola ayant utilisé Stones, Fernandinho et Cole Palmer à la place.

City a demandé à ses joueurs et à son personnel d'être vigilants face à la nouvelle vague de Covid-19 qui a frappé le Royaume-Uni. La Premier League a déjà été touchée puisque six matches ont été reportés ce week-end.

Les champions de Premier League n'ont jusqu'à présent pas eu à modifier leur calendrier, bien que Guardiola ait dû annuler sa conférence de presse d'avant-match après qu'un test ait donné un résultat non concluant - le test a été négatif plus tard dans la journée.

La Premier League insiste sur le fait qu'elle n'a pas l'intention d'interrompre le calendrier des rencontres prévues malgré la nouvelle épidémie cet hiver.

Grealish et Foden ont repris l'entraînement lundi et espèrent retrouver leur place pour un calendrier festif chargé avec des matchs contre Leicester City, Brentford et Arsenal en l'espace de sept jours immédiatement après le jour de Noël.