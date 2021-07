Gourvennec attendu à Lille

Jocelyn Gourvennec devrait être nommé nouvel entraineur du LOSC, en remplacement de Christophe Galtier.

Alors qu’on attendait l’Italien Claudio Ranieri ou Laurent Blanc, c’est finalement Jocelyn Gourvennec qui est sur le point de prendre les commandes du club champion de France, Lille OSC.

Selon une information de L’Equipe, tout est ficelé entre la direction lilloise et le technicien breton. Au bout de 48 heures de discussion, les deux parties sont parvenues à s’entendre verbalement sur la base d’un contrat de deux ans. Il ne reste plus que quelques détails à régler pour valider définitivement le deal.

Si tout est réglé, Gourvennec rejoindra sa nouvelle formation aux Pays-Bas. L’équipe première s’y est envolée ce lundi pour un premier stage de pré-saison.

4 - Jocelyn Gourvennec lors de sa dernière saison sur un banc de Ligue 1, en 2018/19 avec Guingamp :



25 matches

4 victoires

8 nuls

13 défaites



19 buts marqués

40 encaissés



LOSC ? pic.twitter.com/r7YmcJZClG — OptaJean (@OptaJean) July 5, 2021

Un grand défi pour Gourvennec

A 49 ans, Gourvennec devrait donc vivre l’aboutissement d’une carrière, lui qui jusqu’ici ne s’était occupé que des équipes de seconde zone en France telles que Guingamp et Bordeaux. L’ancien joueur de Nantes et de l’OM n’a cependant pas un palmarès vierge. En 2014, il avait réussi à guider Guingamp à la victoire en finale en Coupe de France. En 2019, il avait failli récidiver en Coupe de la Ligue mais les Costarmoricains s’étaient inclinés en finale face à Strasbourg. Depuis, il était sans poste et avait occupé le rôle de consultant sur la chaine Canal+.

Gourvennec aura une grande pression sur ses épaules, puisqu’il s’agira de faire aussi bien que son prédécesseur. C'est loin d'être une tâche aisée. Le LOSC va défendre son titre de champion, tout en disputant la Ligue des Champions européenne. L’équipe cherchera à ne pas être ridicule dans cette épreuve et empocher au moins une victoire, chose qu'il n'a plus fait depuis l'exercice 2006/2007.

Pour rappel, Galtier, lui, a quitté le club le 28 juin dernier. Il s’est alors immédiatement engagé en faveur de l’OGC Nice. L'opposition entre les deux clubs est prévue dès le 15 août au Stade Pierre Mauroy.