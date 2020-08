Gonalons s'engage à Grenade... et est testé positif au Covid-19

Le milieu de terrain s'est engagé sur la durée en faveur du récent 7ème de Liga, ce mardi. En marge de sa signature, son test s'est avéré positif.

"Aujourd'hui, j'appartiens toujours à la Roma. J'ai toujours deux clauses dans mon contrat avec Grenade qui ne sont pas encore validées (...) J'ai vraiment envie de terminer cette saison ici. On a vécu quelque chose d'incroyable avant le virus", avait déclaré Maxime Gonalons, le 28 mai dernier.

Gonalons officialisé... puis annoncé positif

Plus de deux mois plus tard, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais s'est définitivement engagé en faveur de l'équipe espagnole. "Maxime Gonalons continuera à porter du rouge et du blanc. Le joueur français, qui a joué pour Grenade la saison dernière en prêt de l' avec une option d'achat, restera lié au club jusqu'en 2023", a annoncé Grenade ce mardi après-midi, via un communiqué officiel.

Un communiqué ensuite accompagné d'un second... cette fois beaucoup moins positif. En effet, dans la foulée, Grenade a annoncé que Maxime Gonalons était positif au Covid-19. Le club précise que le joueur est "isolé chez lui en et tant le staff du club que le staff technique, ainsi que les services médicaux restent en contact permanent avec le joueur pour l'aider dans son rétablissement". On souhaite à Maxime Gonalons, qui aurait rêvé d'une signature bien différente, un prompt rétablissement.