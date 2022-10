Golden Boy 2022 : Nommés, système de vote, anciens vainqueurs et tout ce que vous devez savoir

Eduardo Camavinga (Real Madrid), Pedri (FC Barcelone) et Jude Bellingham (Dortmund) sont à la lutte pour le titre de Golden Boy 2022.

Leest l'une des plus prestigieuses récompenses qui peuvent être attribuées à un jeune footballeur.

De nombreux anciens lauréats du prix sont ainsi devenus des légendes. Par exemple, le septuple Ballon d'Or Lionel Messi avait obtenu la récompense en 2005. Ainsi, qu'en est-il de l'édition 2022? GOAL vous donne la liste des nominés, la façon de voter et tout ce qu'il vous faut savoir.

Qu'est-ce que le Golden Boy?

Le trophée Golden Boy récompense le meilleur jeune talent évoluant en Europe et pour ses performances durant une saison. Le joueur doit avoir moins de 21 ans pour être éligible et doit jouer dans un club évoluer dans une top division européenne. La première édition du trophée a eu lieu en 2003. Le trophée est organisé par le journal italien Tuttosport.

Le gagnant est récompensé par des votes. Chaque votant va accorder 10 points au joueur qu'ils ont estimé être le plus impressionnant, avec 7 points pour le second, 5 pour le troisième, 3 pour le quatrième et 1 point pour le cinquième. Les journalistes sportifs issus des plus grands médias d'Europe participent au vote.

Les nommés de l'édition 2022 du Golden Boy

Tuttosport a initialement publié une liste de 100 joueurs qui étaient dans la shortlist de la récompense, liste qui a été réduite à 20 joueurs en Octobre.

Joueur Club Pays Karim Adeyemi RB Salzburg Nigeria Jude Bellingham Borussia Dortmund Angleterre Eduardo Camavinga Real Madrid France Fabio Carvalho Liverpool Portugal Ansu Fati Barcelona Espagne Gavi Barcelona Espagne Degnand Gnonto Zurich Italie Ryan Gravenberch Bayern Munich Pays-Bas Josko Gvardiol RB Leipzig Croatie Fabio Miretti Juventus Italie Nico Gonzalez Valencia Espagne Jamal Musiala Bayern Munich Allemagne Nuno Mendes PSG Portugal Pedri Barcelona Espagne Giorgio Scalvini Atalanta Italie Benjamin Sesko RB Salzburg Slovénie Destiny Udogie Udinese Italie Nicola Zalewski Roma Pologne Mathys Tel Bayern Munich France Antonio Silva Benfica Portugal

Comment puis-je voter pour le Golden Boy 2022?

Les supporters peuvent également voter en cliquant ici.

Liste des précédents vainqueurs du Golden Boy

Année Nom Pays 2003 Rafael van der Vaart Pays-Bas 2004 Wayne Rooney Angleterre 2005 Lionel Messi Argentine 2006 Cesc Fabregas Espagne 2007 Sergio Aguero Argentine 2008 Anderson Brésil 2009 Alexandre Pato Brésil 2010 Mario Balotelli Italie 2011 Mario Gotze Allemagne 2012 Isco Espagne 2013 Paul Pogba France 2014 Raheem Sterling Angleterre 2015 Anthony Martial France 2016 Renato Sanches Portugal 2017 Kylian Mbappe France 2018 Matthijs de Ligt Pays-Bas 2019 Joao Felix Portugal 2020 Erling Haaland Norvège 2021 Pedri Espagne

Lionel Messi, Wayne Rooney et Sergio Aguero font ainsi partie des précédents grands noms à avoir reçu le Golden Boy.

Ce sont généralement les attaquants qui reçoivent cette récompense, Matthijs de Ligt ayant ainsi été le premier défenseur à le recevoir en 2018.

La France et l'Espagne ont chacun trois vainqueurs parmi leurs nationaux, là où Manchester United est le club le plus souvent récompensé (trois de ses jeunes joueurs ont obtenu le trophée).