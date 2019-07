Godin critique la célébration de Cristiano Ronaldo lors de Juventus-Atletico

La star de la Juventus avait osé une célébration un peu vulgaire suite à son triplé contre l'Atletico. Diego Godin n'a pas oublié.

Diego Godin n'est certainement pas le plus grand fan de Cristiano Ronaldo. L'Uruguayen en veut beaucoup à la star de la , coupable selon lui d'une célébration irrespectueuse à l'occasion du dernier Juventus-Atletico. Le quintuple Ballon d'Or avait, à l'image de ce qu'avait fait Diego Simeone lors du match aller de cette confrontation, mis en avant ses "cojones".

"Son geste était différent de celui de Simeone"

L'attaquant portugais a croisé le fer avec l'arrière uruguayen à de nombreuses reprises au fil des années. Ils se sont notamment affrontés en lorsque Ronaldo était le talisman du Real et que Godin était le patron de la défense de l'Atletico.

Leur plus récent match en compétition a donc eu lieu dans en 8es de finale de la précédente , lorsque la Juventus s'est mesurée aux Rojiblancos. L'Atlético avait pris l'avantage au premier tour, et El Cholo avait fait la une des journaux en se tenant ses bijoux de famille. Ronaldo lui a donc offert réponse lors de la seconde manche à Turin, en signant un superbe triplé et aussi en s'adonnant au même spectacle que le technicien argentin au coup de sifflet final. Godin pense que le génie lusitanien aurait pu s'en passer et que cette scène porte atteinte à son image.

Dans un entretien à la Gazzetta dello Sport, l'international uruguayen a fait part de son opinion: "Il Cholo [Simeone] s’est tourné vers ses supporters, la tension l’a amené à faire ce geste, il ne l’a pas fait avec les fans de la Juve. Le geste de Ronaldo était différent, il ne respectait pas les gens."

"Pour le neutraliser c'est une question de concentration"

Ce n'est pas la première fois que Godin considère que Ronaldo a agi de manière inappropriée. Le Portugais s'était déjà fait remarquer lors des derbies entre le Real et l'Atletico en provoquant les adversaires. La nouvelle recrue de l'Inter de Milan s'en souvient très bien: "Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. Et je n'en parle pas. Mais je n'aime pas quand tu manques de respect".

Il existe donc un vrai contentieux entre les deux hommes, et il devrait être ravivé en cette saison 2019-2020, puisque les deux hommes vont se produire conjointement en avec leurs équipes respectives. Godin ne recule pas devant le défi, et il a suffisamment d'expérience pour savoir ce qu'il faut faire pour affronter un Ronaldo en pleine bourre. "Ce n’est pas un problème technique, mais un problème dans la tête. La concentration. Pendant 90 minutes, vous ne pouvez pas lâcher une seule seconde, car c'est la seconde qu'il lui faut pour marquer."