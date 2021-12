Goal vous souhaite une bonne année 2022

2021, c'est terminé ! Après avoir tiré les conclusions d'une année riche en évènements, il est désormais grand temps de se tourner vers l'avenir et de penser à 2022. Avant tout, on espère que cette nouvelle année sera celle où le monde reviendra définitive à sa vie normale. Que ce virus qui nous fait tant souffrir et auxquels beaucoup d'êtres chers ont succombé disparaisse pour de bons. Que tout le monde soit en bonne santé et que les barrières qui nous séparent tombent afin qu'on puisse de nouveau profiter les uns des autres.

Ensuite, et c'est secondaire, on croise les doigts pour que 2022 soit prolifique en moments forts sur le plan footballistique. Et sachez Goal sera là pour couvrir tous les évènemets.

D'abord avec les transferts. Comptez sur notre site pour vous rapporter tous les mouvements de tous les clubs européens durant la période hivernale, puis estivale. De l'info, de l'analyse, des dossiers, vous saurez tout avant tout le monde.

Vous ne raterez rien de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, premier grand événement footballistique de l’année. Le PSG et LOSC, les deux équipes françaises toujours en lice, bénéficieront bien sûr d'une couverture particulière. En Ligue Europa, on continuera à suivre l'OL et Monaco, tout en gardant un oeil sur le parcours de l'OM et de Rennes en Europa Conférence League.

Suivez également la reprise des différents championnats européens, avec une Ligue 1 qui reste passionnante. Le titre est promis à Paris, mais la bataille est palpitante à tous les autres étages. En Premier League, City se dirige vers son un nouveau titre mais la bataille pour le Top 4 vaudra le détour. De l'autre côté des Alpes, c'est l'Inter qui tentera de confirmer sa domination, et la Liga espagnole promet un mano à mano captivant entre le Real et le Barça.

Goal attend également avec impatience la Coupe du Monde, où l’Equipe de France visera un doublé. Les Tricolores n’auront pas la tâche facile, mais le rêve est permis. Didier Deschamps et sa bande feront tout pour conquérir leur troisième étoile.

Mais avant le Mondial, il y a d'autres compétitions de sélections. Dès la semaine prochaine, on va pouvoir suivre la CAN, qui est de retour après un interlude de trois ans. Une épreuve à laquelle notre rédaction s'attèlera à donner tout le respect qu'elle mérite.

Voilà, pour ce qui nous attend en cette année 2022 et on est impatients de pouvoir la vivre avec vous, nos chers et fidèles et lecteurs.

Bonne année à toutes et à tous !