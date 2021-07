Giroud : "Je veux gagner quelque chose avec Milan"

Olivier Giroud débarque à Milan avec de l'ambition, tout en se réjouissant d'évoluer aux côtés d'un certain Zlatan Ibrahimovic.

Olivier Giroud s'est officiellement engagé avec l'AC Milan ce samedi, mettant ainsi fin à son aventure londonienne après neuf saisons passées entre Arsenal et Chelsea.

Le champion du monde tricolore, venu chercher un temps de jeu qu'il n'a plus avec les Blues, débarque plein d'ambitions en Lombardie. "Je veux gagner quelque chose avec Milan. Je ne veux pas mettre trop de pression, mais nous jouerons pour le titre", a-t-il lancé dans un entretien accordé à Sky Sports.

"J'ai parlé avec le coach, tout était très simple et naturel. On a pu se parler de manière franche, de football et de tactique, j'aime sa façon de comprendre ce sport. L'année dernière, j'ai suivi l'équipe et c'était une excellente saison grâce à Pioli. Je suis très heureux de pouvoir jouer pour lui."

L'ancien montpelliérain est ravi de pouvoir revêtir un maillot rempli d'histoire, lui qui portera le n°9 avec les Rossoneri. "Quand j'étais enfant, mes idoles étaient Papin, Schevchenko et évidemment Maldini. Beaucoup de grands joueurs ont porté le maillot de ce club prestigieux", a-t-il poursuivi.

"L'équipe a une grande tradition européenne et c'est pourquoi j'ai décidé de venir ici, de jouer la Ligue des champions. Je serai aussi proche de ma famille, qui est de Grenoble. Je suis vraiment excité."

Enfin, Giroud a évoqué sa future association avec Zlatan Ibrahimovic : "J'ai joué quelques fois contre lui : à pratiquement 40 ans, il joue encore, c'est un professionnel d'exception. Avoir ce niveau à cet âge.... Avec cette détermination et cet engagement envers son équipe. J'essaie de faire la même chose pour continuer à jouer aussi longtemps que mon corps le permettra. J'espère être un exemple pour les jeunes."

Deuxième de Serie A la saison passée après avoir parfaitement débuté la saison et longtemps occupé la tête de la Serie A, l'AC Milan va enfin retrouver la Ligue des champions cette saison.

Déjà aparue en grande forme lors de la fin de saison précédente, disputée en juin et juillet 2020, l'équipe dirigée par Stefano Pioli espère encore monter en puissance pour venir concurrencer l'Inter et la Juventus dans la course au Scudetto.