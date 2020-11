"Giroud a été l'une des meilleures acquisitions de l'histoire de la Premier League"

Tony Cascarino, l'ancien attaquant de Chelsea, pense que les Blues ont tout intérêt à conserver Olivier Giroud dans leurs rangs.

Olivier Giroud doit être considéré comme «l'une des meilleures importations étrangères» que la ait jamais eues, déclare Tony Cascarino. Ce dernier exhorte aussi à continuer à trouver un rôle pour le Français.

Il a été suggéré que le champion du monde pourrait faire pression afin de quitter sa formation londonienne pour avoir du temps de jeu. Giroud a glissé dans l'ordre hiérarchique des attaquants du côté de Stamford Bridge et il commence à perdre patience face à cette situation. Il a admis qu'à 34 ans, il doit refléchir à ses options lorsque le mercato estival s'ouvrira.

Il a cependant aussi montré ce qu'il peut apporter à cette équipe en inscrivant le but victorieux de Chelsea lors de leur victoire 2-1 en contre Rennes mardi. Giroud revendique maintenant 135 réalisations à son actif dans le championnat anglais, tout en trouvant la cible à 44 reprises pour son pays, et Cascarino pense que l'ex-Héraultais a consolidé sa réputation comme l'une des meilleures "importations" de l'ère moderne en PL.

L'ancien attaquant de Chelsea a déclaré à talkSPORT: "Il a remporté le championnat avec en , il a passé huit ans en et a marqué plus de 100 buts pour . Il a remporté trois , il a remporté la , il a remporté la avec Chelsea. Il a été un serviteur fantastique pour tous les clubs [où il a été]. Il a été l’une des meilleures importations étrangères qu'ait connu ce championnat. J'apprécie Olivier Giroud et je pense que Frank Lampard l'a dit, il lui fait confiance. Je l'ai dit avant le match [contre Rennes], c'est plus la relation avec [le patron de la France] Didier Deschamps et Giroud parce que si Deschamps lui dit, 'tu dois jouer, j'ai besoin que tu joues plus de minutes ou tu devrais partir". Je pense que c’est le plus gros problème.

"Lampard est très content de lui. J'adorerais qu'il reste au club de football. Il est le deuxième meilleur buteur de France. Il a été un atout absolument formidable pour le club et le pays. Alors Frank lui a dit ce qu'il ressent et comment il a besoin de lui, a ajouté l'ex-Marseillais. Il a marqué quelques buts contre la récemment. Il est très proche du record de Thierry Henry, donc il y a de gros défis pour Olivier."

Giroud espère avoir plus de temps de jeu lorsque Chelsea affrontera leurs rivaux de dimanche, mais Tammy Abraham et Timo Werner ont été impressionnants en attaque ces derniers temps et risquent d'être alignés en attaque une nouvelle fois.