Gibraltar – France : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Gibraltar-France.

Après un rassemblement plutôt convaincant au mois de mars, l'équipe de France va tenter de capitaliser lors de ses dernières échéances avant les vacances. Trois jours avant de défier la Grèce, les vice-champions du monde ne devraient pas avoir de difficultés à se défaire de Gibraltar, bien que l'adage rappelle qu'il n'y a plus de petites équipes dans le football de sélection...

"C'est une équipe qui joue avec un bloc bas, a rappelé Ibrahima Konaté. L'équipe me fait penser à l'Irlande qu'on a affrontée en mars. On a eu beaucoup de mal à les battre. Il va faire chaud, ça va être un match difficile. "C'est une équipe compacte. La plupart de leurs joueurs jouent dans leur championnat, sauf le gardien qui joue en Irlande. On a les vidéos, on regarde leur style de jeu etc." Il ne sera pas question de prendre de haut l'adversaire du jour. Le ton est donné.

Date, horaire et lieu de Gibraltar-France

Date Vendredi 16 juin 2023 Ville Faro (Espagne) Stade Estádio Algarve Heure du coup d'envoi 20h45 heure française Compétition 3e journée des qualifications pour l'Euro 2024 (groupe C) Arbitre Ievgenii Aranovskiy (Ukraine)

Ce match entre l'équipe de France et Gibraltar sera diffusé sur TF1, ce vendredi, à partir de 20h45.

En France, il sera de possible de voir le match Gibraltar-France sur la plateforme de streaming du groupe, MyTF1.

La compo probable des Bleus

Maignan – Koundé, Disasi, Upamecano, Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Camavinga – Dembélé, Kolo Muani, Mbappé