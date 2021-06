Gianluigi Buffon valide une recrue du PSG

Fraichement retourné à Parme, Buffon a livré son sentiment sur l’arrivée de Donnarumma au PSG, son ancien club.

Il n’a passé qu’une saison au PSG pourtant Gianluigi Buffon garde un souvenir ému de son passage dans le club parisien. Si individuellement, le portier italien n’a pas réussi une grande performance dans les buts, alternant avec Alphonse Areola, il a pu garnir sa vitrine avec quelques trophées de plus comme un titre de champion de France.

Deux ans après son départ du PSG, Buffon continue de suivre l’actualité du club français, d’autant plus qu’elle est rattachée avec l’Italie depuis quelques jours. En effet, Leonardo, bien aidé par son ami Mino Raiola, a réussi à boucler l’arrivée de Gianluigi Donnarumma en provenance du Milan AC.

Une recrue importante pour le club parisien qui compte pourtant Keylor Navas et Sergio Rico dans ses rangs. Mais pouvoir engager un gardien aussi jeune, avec de l’expérience et sans indemnité de transfert, ça n’arrive pas tous les jours. Interrogé lors de sa présentation officielle à Parme, Buffon a salué la décision de son compatriote.

"Je lui souhaite beaucoup de chance, a déclaré le Parmesan à Sky Italia. Il va dans un club et une ville merveilleux. C'est un gardien très fort. Il aura la chance de gagner un trophée dans peu de temps."

Ayant pris la décision quitter son club formateur, Donnarumma va connaitre sa première expérience à l’étranger où il touchera un salaire de 10 millions d’euros d’après la presse italienne.

Ayant passé sa visite médicale au début de la semaine, le portier de la sélection italienne attend désormais l’officialisation de son arrivée au PSG. Le tout en se consacrant à un Euro 2020 où il n’a pas encore encaissé le moindre but après trois matches. Un bilan digne de son prédécesseur qu'est Buffon et à qui on le compare depuis ses débuts en professionnels avec le Milan AC.