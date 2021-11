Georginio Wijnaldum : "Pochettino ne veut pas me fixer à un poste"

Arrivé cet au PSG, Georginio Wijnaldum n'a pas encore donné la pleine mesure de son talent. Mais le Néerlandais ne s'en inquiète pas. Tout est une question de temps et de travail selon lui comme il l'a confié en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des champions entre Leipzig et le PSG (demain soir, à 21h00).

En quoi votre rôle est-il différent à Paris de Liverpool ? Les difficultés que vous rencontrez sont-elles dues à des questions de structure ?

« A Liverpool, on avait une équipe qui jouait depuis cinq ans ensemble, on avait une identité de jeu. Moi, j'avais un rôle plus défensif. Ici, le manager m'a dit qu'il ne voulait pas me fixer à un poste fixe. C'est une nouvelle équipe, je n'avais jamais joué avec aucun de mes partenaires par le passé. C'est un nouveau départ dans un nouveau club, avec un nouveau manager, un nouveau style de jeu. Je dois tout apprendre. »

Cette équipe du PSG ressemble-t-elle à celle de Liverpool qui a gagné la Ligue des champions ?

« L'équipe de Liverpool jouait ensemble depuis plusieurs années. Cette équipe du PSG ressemble plus à celle de ma première saison à Liverpool ou l'équipe commençait juste à se connaître. C'est pour ça que c'est difficile de comparer. »

Que devez-vous apprendre de nouveau au PSG ?

« Le plus important est d'apprendre à connaître mes partenaires. Je n'ai jamais joué avec aucun d'entre eux. Donc à l'entraînement je dois travailler dur pour mieux les connaître. »

Quelle est la chose la plus difficile que vous ayez à apprendre ?

« Comme je l'ai dit, je viens d'une équipe qui a joué pendant cinq saisons ensemble et tout était plus facile. Là, je dois apprendre leur manière de jouer et de penser. »

Que pensez-vous de Kylian Mbappé ?

« Il est exceptionnel. Il a montré à l'échelle nationale et internationale à quel point il était bon. C'est difficile de le comparer aux autres car tous les joueurs ont des qualités différentes. Je m'attends à le voir encore progresser dans le futur. »