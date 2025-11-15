Géorgie - Espagne : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le tableau final de la Coupe du monde 2026 commence à se dessiner. Mais si plusieurs nations ont déjà validé leurs tickets, à l’image de l’équipe de France, ce n’est pas encore le cas des équipes de la poule E. Un groupe composé de l’Espagne, la Turquie, la Géorgie et la Bulgarie. Parmi ces nations, la Roja pourrait valider son billet en cas de victoire contre la Géorgie, qui a encore de l’espoir dans ces qualifications, ce samedi.

L’Espagne à un pas du Mondial 2026

La campagne éliminatoire de l’Espagne frôle pour l’instant la perfection : quatre rencontres, autant de succès, aucun but concédé et déjà quinze inscrits. La sélection de Luis de la Fuente avance avec une impression de puissance tranquille, portée par la dynamique héritée de son titre européen. Pour prolonger cette série éclatante, la Roja devra toutefois s’imposer face à la Géorgie, actuellement troisième du groupe avec trois unités.

Portés par une confiance rare, les Espagnols restent sur une trajectoire impressionnante. Leur dernière défaite dans le temps réglementaire remonte à mars 2024, lors d’un revers contre la Colombie (0-1). Depuis, ils n’ont cédé qu’une fois, aux tirs au but, face au Portugal en finale de la Ligue des Nations. Dix-neuf victoires et trois matchs nuls complètent cette séquence étourdissante. Déjà assurée de terminer au minimum deuxième, l’Espagne peut verrouiller la première place du groupe grâce à une victoire, son avantage au goal-average (douze buts devant la Turquie) lui offrant une marge confortable.

La Géorgie veut déjouer les pronostics

La situation est bien différente pour la Géorgie, loin d’afficher le même rythme que son adversaire du jour. Les hommes de Willy Sagnol ne comptent que trois points, acquis lors d’une large victoire contre la Bulgarie (3-0). Depuis, ils ont subi deux lourds revers : d’abord face à l’Espagne (2-0), puis contre la Turquie (4-1). Mathématiquement, la Géorgie peut encore viser les barrages. Dans la réalité, l’espoir reste infime : il faudrait deux défaites turques, deux succès géorgiens et un improbable renversement des six buts de différence qui séparent les deux équipes. Autant dire que la mission s’annonce presque insurmontable, surtout face à une Roja en pleine maîtrise.

Comment regarder Géorgie vs Espagne en ligne - chaînes TV & diffusions en direct

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France L'Équipe Live Foot (streaming, abonnement requis) 🇮🇹 Italie Sky Sport 256 Italia 🇵🇹 Portugal Sport TV 1 🇩🇪 Allemagne DAZN 🇵🇱 Pologne Polsat Sport 2 🇬🇧 Royaume-Uni Amazon Prime Video 🇷🇴 Roumanie Digi Sport 2 🇳🇱 Pays-Bas Ziggo Sport 🌍 Balkans Arena Premium 1 🌍 MENA BeIN Sports MENA 1 / BeIN Connect / TOD

💡 Astuce : Utilisez un VPN pour accéder aux plateformes étrangères comme Sky Sport ou DAZN si vous êtes en dehors de leur zone géographique.

Comment regarder depuis n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous n'êtes pas sûr du VPN à utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Géorgie vs Espagne

Le match se jouera samedi dans une qualification cruciale pour la Coupe du Monde, avec un coup d'envoi à 13h ET pour les fans aux États-Unis.

Infos et compositions des équipes

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions — G. Kochorashvili Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Georgie

La Georgie sera privée de l'attaquant Georges Mikautadze, écarté en raison d'une blessure. Malgré cela, l'équipe a montré sa résilience lors des matchs de qualification, avec des joueurs clés comme Khvicha Kvaratskhelia et Levan Shengelia offrant des options offensives.

Infos sur l'équipe d'Espagne

L'Espagne attaquera le match avec une équipe au complet mais devra se passer de sa star Lamine Yamal en raison d'une blessure. L'équipe demeure forte offensivement avec des joueurs comme Pedri, Mikel Merino et l'attaquant Ferran Torres qui devraient briller.

La profondeur et la qualité de l'Espagne au milieu de terrain et en attaque sont des atouts significatifs, et l'entraîneur Luis de la Fuente cherchera à poursuivre la dynamique de victoires de l'équipe pour obtenir une qualification anticipée pour la Coupe du Monde 2026.

La forme des deux équipes

Confrontations Directes

Classement