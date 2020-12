Genoa-Juventus (1-3) : Un nouveau record pour Cristiano Ronaldo

Grâce à la victoire de la Juventus face au Genoa, Cristiano Ronaldo signe la 400e victoire de sa carrière au sein des championnats du Big-5.

Dimanche, en fin d'après-midi, la est allée s'imposée 3 buts à 1 sur le terrain du . Au cours de cette rencontre, Cristiano Ronaldo a signé un doublé.

Mais ce que l'on retiendra avant tout, c'est qu'avec cette victoire, Cristiano Ronaldo enregistre son 400e succès dans l'un des grands championnats européens ( , , , , ), une première pour un joueur au XXIe siècle.

Le bilan de Ronaldo est le suivant : 132 victoires avec , 216 victoires avec le et 52 victoires avec la Juventus.



Plus d'équipes

Bien évidemment, en ce qui concerne ce classement des victoires dans les cinq grands championnats européens depuis l'an 2000, Cristiano Ronaldo devance son éternel rival, Lionel Messi, qui compte 365 victoires. Derrière ces deux génies du ballon rond, on trouve une autre légende : Gianluigi Buffon avec 350 victoires.

Face au Genoa, Cristiano Ronaldo a d'ailleurs joué son centième match pour la Juventus. Et seulement deux joueurs ont inscrit plus de buts que Cristiano Ronaldo (77) lors de leurs cent premiers matches avec la Juventus : Omar Sivori (84 buts) et Felice Borel (80 buts).

L'article continue ci-dessous

Le Genoa est également une des victimes préférées de Cristiano Ronaldo. En quatre matches face aux Rossoblu, il a toujours trouvé le chemin des filets. Depuis le début de sa carrière il a fait mieux contre un seul club : la Juventus avec au moins un but lors de leurs sept confrontations. On comprend mieux pourquoi le club turinois a fait le maximum pour le recruter en 2018.

Enfin, si on regarde le nombre de buts de CR7 sur l'année civile, il en totalise 31 en en 2020. Seulement trois joueurs de la Juventus peuvent se vanter d'une telle performance, le dernier en date étant Omar Sivori en 1961.