Gegenpressing : Comment fonctionne le style tactique rendu célèbre par Klopp ?

Il y a tellement de philosophies tactiques différentes dans le football et elles évoluent constamment, les entraîneurs étant obligés d'innover pour résoudre une énigme sur le terrain. Le gegenpressing est devenu un style de jeu populaire, avec des équipes d'Allemagne, d'Angleterre et d'ailleurs qui appliquent cette approche du jeu. Mais qu'est-ce que le gegenpressing, qui l'a inventé et quelles équipes l'utilisent ? Goal vous apporte tout ce que vous devez savoir.

Contenu



Qu'est-ce que la gegenpressing et comment fonctionne la tactique ?

Le Gegenpressing, qui signifie "contre-pressing" en allemand, est une philosophie tactique qui a été popularisée par les équipes du Borussia Dortmund et de Liverpool de Jurgen Klopp. Elle a également été utilisée de manière célèbre par les équipes de Ralf Rangnick.

L'essence de cette philosophie n'est pas seulement que les équipes pressent leurs adversaires, mais qu'elles le fassent avec une concentration et un zèle particuliers lorsque le ballon est dans la moitié de terrain de l'adversaire ; en fait, il s'agit de contrer la contre-attaque.

Elle exige de la ligne d'attaque qu'elle s'engage à courir beaucoup, car elle a pour instruction de s'approcher rapidement des défenseurs adverses afin de les forcer à commettre une erreur lorsqu'ils tentent de jouer le ballon depuis l'arrière.

Klopp a expliqué : "Le Gegenpressing vous permet de récupérer le ballon plus près du but. Il suffit d'une seule passe pour avoir une très bonne occasion. Aucun meneur de jeu au monde ne peut être aussi bon qu'une bonne situation de gegenpressing, et c'est pourquoi c'est si important."

Le jeu de pressing intense est, naturellement, structuré dans la mesure où il implique de cibler les maillons faibles de la défense - les moins bons joueurs de ballon, par exemple - et de calculer soigneusement les risques.

Ainsi, s'il est important dans le gegenpressing de maintenir un niveau de pressing élevé tout au long du match, les joueurs doivent être capables d'évaluer quand se replier en position défensive afin de conserver leur énergie. Il ne peut tout simplement pas fonctionner si une équipe est complètement épuisée ou sujette aux blessures.

La Gegenpressing est plus efficace avec un trio avant particulièrement rapide et en forme, mais aussi suffisamment créatif pour capitaliser sur les erreurs avec une passe décisive ou une finition clinique. Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah de Liverpool sont devenus emblématiques de ce style grâce à leur rôle dans le succès du club de Premier League, qui l'a vu remporter la Ligue des champions en 2019 et apparaître comme un antidote au Manchester City de Pep Guardiola.

Cependant, la ligne d'attaque n'est pas la seule à jouer son rôle dans le système du gegenpressing. L'ensemble de l'équipe doit être correctement positionnée afin de soutenir le pressing depuis l'attaque en fermant toute option de passe potentielle pour l'adversaire qui a le ballon.

Une partie de l'idée derrière ce pressing unitaire est qu'il permet à l'équipe qui presse d'avoir plus d'options dans la contre-attaque qui découle du contre-pressing. Ainsi, si les latéraux Andy Robertson et Trent Alexander Arnold sont poussés vers le haut, ils sont mieux placés pour faire des centres dévastateurs une fois le ballon récupéré.

Getty



Qui a inventé le gegenpressing ?

Le Gegenpressing est souvent attribué à Jurgen Klopp et le natif de la Forêt-Noire a certainement apporté sa touche personnelle à une longue tradition de football de pression. Le concept de pressing - ou de "catenaccio", comme on l'appelait dans les temps anciens du football - est un élément de base du jeu et, si Klopp est devenu synonyme de gegenpressing, il est en fait le dernier d'une longue lignée d'entraîneurs qui ont donné la priorité à la technique du pressing dans leur philosophie.

Son mentor à Mayence, Wolfgang Frank, était un fervent partisan du jeu du pressing et Frank, à son tour, a été fortement influencé par le légendaire entraîneur de l'AC Milan et de l'Italie Arrigo Sacchi. Sous la direction de Sacchi, les Rossoneri sont devenus les ultimes pourvoyeurs du jeu de pression à la fin des années 1980 et dans les années 1990, remportant deux Coupes d'Europe et un titre de Serie A.

Getty

L'entraîneur italien a expliqué que le pressing ne consiste pas simplement à courir après l'adversaire, mais à "contrôler l'espace" et, au final, à contrôler le jeu dans l'esprit de l'équipe rivale. "Si nous laissions nos adversaires jouer d'une manière à laquelle ils étaient habitués, ils prenaient confiance, mais si nous les arrêtions, cela nuisait à leur confiance", a déclaré Sacchi dans Inverting the Pyramid de Jonathan Wilson. "C'était la clé : notre pressing était psychologique autant que physique".

D'autres entraîneurs peuvent également prétendre au titre de maître de la perfection du jeu de pressing, notamment Marcelo Bielsa, dont l'application dogmatique d'un jeu de pressing où ses joueurs "courent tout le temps" a même donné lieu à des accusations de "Bielsa Burnout". Guardiola est un autre exemple notable, ayant mis au point un jeu très pressant lorsqu'il dirigeait le FC Barcelone, et José Mourinho, dont l'équipe de Porto du début des années 2000 était particulièrement efficace pour forcer l'adversaire à commettre des erreurs grâce au pressing.

Getty



Quelles équipes ont utilisé le gegenpressing ?

Le Gegenpressing a été utilisé par Klopp dans toutes les équipes qu'il a entraînées. Il a expérimenté le modèle à Mayence avant de construire un totem de sa vision au Borussia Dortmund. C'est à Dortmund que le jeu de gegenpressing de Klopp est devenu connu sous le nom de "Heavy Metal Football" et qu'il a donné lieu à deux titres de Bundesliga ainsi qu'à un parcours mémorable, bien que finalement voué à l'échec, jusqu'à la finale de la Ligue des champions en 2013.

Commentant le style de football pratiqué par l'Arsenal d'Arsène Wenger en 2013, Klopp a déclaré que les équipes du Français sont "comme un orchestre, mais c'est une chanson silencieuse. Je préfère le heavy metal. Je veux toujours que ce soit fort." Depuis son arrivée à la tête de Liverpool en 2015, Klopp a ciselé le club d'Anfield à son image et le style gegenpressing y est pour beaucoup. Tout comme Klopp est un étudiant en tactique qui doit beaucoup à Frank et Sacchi, son style de football a inspiré d'autres entraîneurs, qui ont intégré cette philosophie dans la façon de jouer de leurs équipes.

C'est le cas de Jupp Heynckes, qui a déployé un gegenpress dans l'équipe du Bayern Munich, qui a remporté le triplé. Le RB Leipzig joue de la même manière sous la direction de Julian Nagelsmann, dont l'équipe d'Hoffenheim a fait de même. Nagelsmann, bien sûr, a suivi les traces de Ralf Rangnick, qui a mis en œuvre ces plans à Hoffenheim et au RB Leipzig.