Gasperini révèle avoir été contaminé par le Covid_19

L'entraîneur de l'Atalanta Gian Piero Gasperini a révélé qu'il était malade du coronavirus lors du match de son équipe contre Valence.

Gasperini a déclaré qu'il était malade lorsque son équipe a battu Valence 4-3 à huis clos en .

L'homme de 62 ans a déclaré qu'il se voyait mourir alors qu'il luttait contre Covid-19, qui a tué plus de 371 000 personnes dans le monde.

"J'avais peur. La veille du match, j'étais malade, l'après-midi du match pire. Les deux nuits après, j'ai très peu dormi", a déclaré Gasperini à La Gazzetta dello Sport.

«Si vous regardez les photos, je n'étais pas bien sur le banc. C'était le 10 mars. Je n'avais pas de fièvre, mais je me sentais fiévreux. Toutes les deux minutes, une ambulance passait, car il y avait un hôpital près du terrain d'entraînement. Cela ressemblait à une zone de guerre. La nuit, je pensais: «Que va-t-il m'arriver si je vais dans cet hôpital? Je ne peux pas y aller maintenant, j'ai encore beaucoup à faire.", a confié le tacticien italien.

«C'était en quelque sorte une blague avec moi-même pour alléger l'ambiance, mais d'un autre côté, j'ai vraiment pensé à ça. Puis, le samedi 14 mars, j'ai effectué la séance d'entraînement la plus difficile depuis des années, une heure sur la machine à courir, plus une course de 10 km. Je me sentais fort, c'était merveilleux. "

Gasperini a ajouté qu'il avait également perdu son sens du goût, un symptôme courant du coronavirus. «Le lendemain, l'équipe a reçu de la nourriture et du Dom Pérignon 2008 d'un chef étoilé fan de l' . Je l'ai goûté et j'ai dit: «C'est de l'eau…» La nourriture avait le goût du pain. J'avais complètement perdu mon sens du goût ", a-t-il révélé.

L'ancien coach de l'Inter a déclaré qu'un récent test avait montré qu'il avait des anticorps anti-coronavirus, confirmant qu'il avait combattu la maladie plus tôt cette année. "Il y a dix jours, les tests sérologiques ont confirmé que j'avais le Covid-19", a raconté l'entraîneur.