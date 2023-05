Gary Neville désigne la meilleure recrue de l'année en Premier League

L'ancien défenseur de Manchester United considère qu'un joueur des Red Devils a métamorphosé son équipe.

Depuis son arrivée à Old Trafford, en provenance du Real Madrid pour 70 millions d'euros, Casemiro a progressivement pris de l'envergure et est désormais considéré comme un titulaire indiscutable dans le système d'Erik ten Hag. Lors de la récente rencontre contre Bournemouth, Casemiro a réalisé une finition acrobatique qui a permis à Manchester United de prendre trois points et à son équipe de se rapprocher de la qualification pour la Ligue des champions.

"Aucun joueur n'a eu plus d'impact sur son équipe"

Il est à noter que Manchester United fonctionne parfaitement avec Casemiro dans l'axe, alors qu'en son absence, son expérience et ses qualités de destructeur qui aident l'équipe aux deux extrémités du terrain manquent cruellement. L'influence de Casemiro a été saluée par Neville lors des récompenses de fin de saison de Monday Night Football de Sky Sports pour la campagne 2022/23 de Premier League, où il l'a désigné comme la meilleure recrue.

"Je ne peux pas penser à un joueur qui a eu un plus grand impact sur son équipe. Je regarde la saison de United, ils sont dans les quatre premiers, ils ont gagné la Carabao Cup et ils sont en finale de la FA Cup. Je ne pense vraiment pas qu'ils seraient près du top 4 ou qu'ils feraient ce qu'ils font dans ces compétitions sans Casemiro. Il les rend 30 % meilleurs", a déclaré la légende de Manchester United.

Le mea-culpa de Carragher envers Lisandro Martinez

Par ailleurs, l'ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher a été contraint de revoir ses propos sur Lisandro Martinez, puisqu'il avait affirmé en début de saison que l'Argentin était trop petit pour jouer en tant que défenseur central en Premier League. Cependant, le défenseur s'est imposé comme un joueur clé de Manchester United et a formé une excellente relation avec Raphaël Varane au cœur de la défense des Red Devils, ce qui a poussé Carragher à changer d'avis.

"Tout défenseur central arrivant en Premier League et mesurant moins d'un mètre quatre-vingt, vous pensez qu'il va avoir un problème, mais ce n'est pas le cas. Chaque joueur a des faiblesses, mais les meilleurs joueurs cachent leurs faiblesses. Comment pouvez-vous surmonter cela ? Je n'étais pas le plus grand des défenseurs centraux et je craignais d'être malmené. Je pensais qu'il était plus petit que moi", a déclaré Carragher.

"Mais quand on parle du rôle de Casemiro, je pense qu'il y a un énorme déclin quand Lisandro Martinez n'est pas dans l'équipe de Manchester United. Sur le plan défensif, mais aussi en ce qui concerne ses capacités balle au pied, lorsqu'il s'agit de jouer depuis l'arrière. C'est un guerrier, un leader, et quand on pense à cette colonne vertébrale, Casemiro et lui ont fait une grande différence. Je m'excuse donc auprès de Lisandro Martinez. Les fans de Manchester United sont priés d'arrêter de me tweeter !", a conclu la légende des Reds. Manchester United reprendra la compétition jeudi à Old Trafford, en Premier League, contre Chelsea.