Gareth Bale cible prioritaire de Newcastle

L’ailier gallois du Real Madrid serait devenu la priorité numéro 1 de Newcastle United pour le prochain mercato.

voit très grand pour la saison à venir et pense à Gareth Bale comme possible recrue durant l’intersaison, d'après ce que révèle le site du quotidien Marca. Ça serait un renfort de choix pour la formation de Steve Bruce.

Bale est actuellement sous contrat avec le . Cependant, et ce n’est un secret pour personne, les Merengue cherche à s’en débarrasser car le brillant gaucher n’entre plus dans les petits papiers de Zinedine Zidane. De plus, son salaire mirobolant pose inévitablement problème. Bale est donc transférable et à un prix nettement moins conséquent que l’année dernière.

L'article continue ci-dessous

La surface financière des Magpies pourrait être sérieusement consolidée dans les prochaines semaines vu que le club de Tyneside est pressenti pour passer sous pavillon saoudien. Les moyens du club deviendraient alors tout autres que ceux connus sous les ordres du controversé Mike Ashley.

Plus d'équipes

Newcastle United devrait cependant faire attention à la concurrence sur ce dossier. aimerait également récupérer celui qui a brillé sous ses couleurs pendant six ans (entre 2007 et 2013).