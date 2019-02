Gaming - Les projets de la LFP pour l'Orange e-Ligue 1 sur FIFA et PES

Olivier Jaubert (Directeur Commercial et Marketing LFP) a évoqué les développements du eSport dans les prochains mois à travers FIFA et PES.

Présent au Think Football 2019, organisé par News Tank Football, le directeur commercial et marketing de la LFP, Olivier Jaubert, a dévoilé les grandes lignes du partenariat entre la Ligue et l'Orange e-Ligue 1, via les modes compétitifs des jeux vidéo des licences FIFA et PES.

Les projets et initiatives révélés :

- Création d'une Orange e-Ligue 1 sur PES

- Création d'une e-Ligue 1 sur FIFA en mode classique à partir de la saison 2019-2020

- Création d'une troisième compétition, dont les détails n'ont pas encore été présentés

Invité au #ThinkFoot2019, Olivier Jaubert (Directeur Commercial et Marketing LFP) intervient sur le thème du développement du #esport, et plus particulièrement de l’@Orange_eLIGUE1. pic.twitter.com/rWmhkWs2W6 — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) 7 février 2019

Concernant ces partenariats avec les deux grands du jeu vidéo, à savoir EA Sports et Konami, la LFP a bien précisé qu'elle n'avait pas de contrat exclusif avec l'un ou l'autre. Néanmoins cette troisième compétition pourrait être organisée par Konami qui est devenu un sponsor récemment de la Coupe de la Ligue.