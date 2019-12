Gambardella : le PSG se qualifie sans trembler à Évry (8-0)

Les U18 du PSG se sont largement imposés à Évry (8-0), ce dimanche, dans le cadre du 1er tour fédéral de la Coupe Gambardella.

Ça passe pour le PSG.



En déplacement chez le voisin d'Évry (R3) ce dimanche, le club de la capitale n'a pas fait de détail en s'imposant 8-0 pour le 1er tour fédéral de la Coupe Gambardella.



Non convoqué avec les professionnels pour le déplacement à Saint-Étienne en L1, Adil Aouchiche s'est signalé en signant deux buts et une passe décisive.



Les autres buts parisiens ont été marqués par Arnaud Kalimuendo (x3), Kenny Nagera (x2) et Xavi Simons sur penalty.



Les Parisiens seront donc au rendez-vous des 32es de finale, qui se joueront le week-end du 11-12 janvier 2020.