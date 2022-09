Galtier, Kimpembe et les réactions après Nantes - PSG (0-3)

Le PSG a bien négocié ce samedi son match qui précède la rentrée en Ligue des Champions. La satisfaction était donc là au coup de sifflet final.

Comme face à Toulouse mercredi dernier, Paris a fait valoir sa supériorité ce samedi contre Nantes. Profitant aussi des circonstances de match favorables, les champions de France ont battu les Canaris sur le score de 3 à 0. C’était une belle préparation pour le grand rendez-vous de mardi contre la Juventus en Ligue des Champions. Et c’est ce qu’ont souligné les joueurs et leur entraineur après la partie au moment de commenter ce succès.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Canal+Sport 360) : « Un bon résultat. On a été très sérieux. Le fait de jouer à 11 contre 10 ça sollicite moins les organismes, et le 2e but aide aussi. Ca a permis de faire des rotations et laisser reposer des joueurs. On a pu enchainer, et c’est bien sur un plan physique. On a pu faire ce qu’on souhaitait a peu près sur nos deux derniers matches (…) Vitinha a pris un gros coup sur la rotule, mais il n’y a pas de torsion. La Juve arrive rapidement, et on va faire en sorte de le rétablir (…) Faire sortir des stars ? Vous dites que c’est nouveau pour un coach du PSG, mais c’est une obligation vu le calendrier. Il faut qu’ils comprennent qu’ils ne pourront pas faire 95 minutes à chaque fois. Je leur en ai parlé déjà, et leur ai demandé d’avoir la bonne attitude. Des tensions en interne à cause du mercato ? On a eu beaucoup de départs et des prêts. Oui, on a identifié Skriniar et on était proches d’un accord. Mais je peux comprendre notre président vu qu’il ne restait qu’un an de contrat à ce joueur. Pas de problème avec Antero Henrique ? Moi je suis en relation avec mon président et Luis Campos ».

Presnel Kimpembe (défenseur du PSG sur Canal+Sport 360) : « C’était un bon match. On a su bien l’aborder face à une bonne équipe de Nantes. C’était compliqué pour eux après le rouge. Mais c’était un bon match de la part de toute l’équipe. On a un groupe qui est très homogène, tout le monde doit se tenir prêt à entrer. On a de la qualité avec ceux qui commencent et ceux qui rentrent. Et on profite les uns des autres pour être performants. La Juve ? Ça va être un match compliqué. On les connait. Mais c’et la Ligue des Champions, ça se joue sur des détails. Il va falloir rester concentré et bien préparer le match ».

Nuno Mendes (défenseur du PSG sur Canal+Sport 360) : « Je suis content de mon premier but au PSG. C’était un très bon match de la part de toute l’équipe. Mais c’était un match difficile contre une très bonne équipe. Mais on a contrôlé du début à la fin. Mardi, ça sera un match de Ligue des Champions contre une grande équipe et on devra répondre présents. On est en très grande forme et il ne faut pas se relâcher ».