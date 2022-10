Le PSG a soufflé le chaud et le froid ce samedi contre Troyes au Parc. Mais l’essentiel a été fait et les Franciliens s’en sont réjouis.

Le PSG est toujours invaincu en Ligue 1 cette saison. Néanmoins, l’équipe de la capitale n’a pas été loin de baisser pavillon ce samedi lors de la réception de Troyes. Face aux Aubois, les champions de France étaient menés à la marque avant de tout renverser (4-3). Leur trio offensif les a inspirés pour aller chercher la victoire aux tripes. Lionel Messi a même réalisé un petit chef d'œuvre de l'extérieur de la surface.

Les joueurs du PSG et leur coach soulagés

Au coup de sifflet final, les Parisiens ont mis en avant la faculté qu’ils ont eue à se redresser. Mais sans omettre les manquements qu’ils ont affichés et qui auraient pu leur couter cher. Christophe Galtier, leur entraineur, a reconnu qu’il aurait été préférable de ne pas se faire de frayeurs. Côté troyen, on a reconnu la supériorité adverse. En même temps, Irlès et ses hommes ruminaient l’occasion ratée d’accrocher le cador du championnat.

Christophe Galtier (entraineur du PSG sur Amazon Prime) : « On a encaissé 3 buts de trop. Encore un en début de seconde période. Autant on a été intéressants sur le plan offensif avec beaucoup de situations, autant on a été très très déséquilibrés. Certains ont eu du mal à trouver les repères. On a gagné peu de ballons dans la récupération haute. Ce qui laissait des boulevards à Troyes. Même si on en avait parlé, on a été très gentils dans la réaction à la perte du ballon. C’est ce qui a rendu le match difficile. Défensivement, il y a eu trop de largesses et des erreurs. Il va falloir y remédier et travailler. Car on ne peut pas donner tant d’espoirs à l'adversaire. S’il faut marquer chaque fois 4 buts ça sera compliqué. Il y avait à gérer l’intérieur du jeu et aussi les côtés. Soler était trop à l’intérieur et on n’a pas assez bien coulissés. Il faut rappeler nos principes défensifs. On s’est un peu laissé griser par ce qu’on a réussi sur le plan offensif. La MNM sur le terrain jusqu’au bout ? Il a fallu qu’ils restent jusqu’à la fin du match pour pouvoir l’emporter. Autrement, il y aurait eu une autre gestion. Je sentais l’équipe en difficulté et le besoin de garder notre poids offensifs. Ekitiké ? Il ne faut pas lâcher. C’est à moi, au staff et à ses partenaires de le maintenir à flot ».

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « Ce qu’on retient ? On a joué un bon football par moments, et y en a d’autres où on n’a pas défendu bien. Il faut retenir les deux points pour s’améliorer et continuer sur ce qu’on fait de bien. Les trois de devant ? Ils sont magnifiques, ils font ça depuis le début de la saison. On voit leurs statistiques. On doit continuer comme ça, mais en trouvant un bon équilibre aussi ».

Vitinha (milieu de terrain du PSG sur Amazon Prime) : « On a fait un très bon match. Mais on a fait beaucoup d’erreurs, mais on aurait pu mieux faire. On a souffert. Mais on ne voulait pas perdre et c’est ce qu’il faut retenir. La différence dans le schéma ? On doit apprendre à jouer des deux manières. On doit être préparés. Chaque tactique a ses avantages. Ils étaient très bas ce soir et ce n’était pas facile. Notre équilibre n’était pas celui qu’il devait être. Mais on va continuer à travailler dessus. Mais offensivement, c’était encore incroyable. Avec les trois de devant, je vois des choses que je n’ai jamais vues auparavant. J’apprends pour le futur ».

Bruno Irlès (entraineur de l’ESTAC sur Amazon Prime) : « On voulait les faire douter. On sait que ça tombait entre deux matches de C1 et plusieurs de leurs joueurs ont des échéances importantes. On voulait montrer qu’on est capables de rivaliser et leur poser des problèmes. On a des carences défensives. On travaille beaucoup sur cet équilibre, et on a su profiter du déséquilibre chez eux. On a été dangereux sur ces phases de transition. Ça n’a pas suffi ce soir et on n’avance pas. Ça vous a plu, mais nous on repart avec zéro point. »

Gauthier Gallon (gardien de Troyes sur Amazon Prime) : « Aujourd’hui, on n’a pas à rougir. On a fait ce qu’on pouvait faire au maximum. Le PSG est une grande équipe. On a essayé de rester concentrés. Mais ils ont quand même réussi à créer des brèches. Mais aujourd’hui, on peut être fiers sachant qu’on leur a mis trois buts au Parc. On avait une carte à jouer et on a tout donné. Du moment qu’on met ce 1-2, derrière on encaisse deux buts trop vite. C’est dommage. Mais tenir tête au PSG c’est quelque chose de beau, sachant ce qu’ils font depuis le début de la saison ».

Les réactions à suivre…