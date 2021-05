Galtier annonce son départ du LOSC

Christophe Galtier ne poursuivra pas l'aventure avec Lille et quitte le club dans la foulée d'un magnifique titre de champion de France.

Christophe Galtier et Lille, c'est terminé. Deux jours à peine après le titre remporté à Angers dimanche au soir de la 38e journée de Ligue 1, l'entraîneur des Dogues annoncé sa décision de trouver un nouveau challenge dans un entretien à L'Equipe.

"J'ai pris ma décision. J'ai informé mon président, Olivier Létang, que j'allais quitter le LOSC, a confié l'ancien coach de Saint-Etienne. J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici. Que ce cycle de quatre ans est assez long pour un entraîneur.

"Ma décision n'est pas liée au classement final du LOSC, si on avait fini quatrième ou septième j'aurais pris la même décision. Je ne veux pas partir sur un succès. Je pars car j'ai décidé qu'au bout de quatre ans, il était temps de partir. J'ai passé huit ans et demi à Saint-Etienne, dont sept ans et demi à la tête de l'équipe, c'était bien.

"Je pars de Lille avec un résultat incroyable, j'ai besoin d'autre chose. Je ne veux pas tomber dans une routine, dans quelque chose de classique, comme je l'ai connu à un certain moment à Saint-Etienne. Cette usure, en étant toujours dans le même environnement."

Et Galtier s'en défend, son choix n'a aucun lien avec l'incertitude concernant la qualité de l'effectif pour la saison prochaine au vu des potentiels départs. "Promis. Ma décision n'est pas liée à la crainte de l'avenir du LOSC, au regard de la situation générale du football français", assure-t-il.

"Le renouvellement d'un effectif est lié à l'aspect économique d'un club, mais il est lié aussi à l'ancienneté de cet effectif et, à un moment, il faut aussi qu'il y ait un changement et un roulement. Les joueurs qui sont là depuis trois ou quatre ans vont sûrement surfer sur ce titre et aller voir ailleurs. Mais la qualité de l'effectif de la saison prochaine ou la situation économique du club ne sont pas liées à mon départ. C'est lié à moi-même. Sur les quatre dernières saisons, je sens que c'est le moment."

Nice, Lyon et Naples sur les rangs

Très sollicité après cette magnifique saison, le meilleur entraîneur de Ligue 1 est courtisé par plusieurs écuries et devrait orienter son choix vers Nice, Lyon ou Naples. "Parmi les clubs qui m'ont sollicité, il y en a trois aujourd'hui qui m'intéressent, dit-il encore. Lyon, Nice, Naples ? Oui, j'ai une réflexion sur ces trois clubs. On va dire que j'en avais quatre avec le LOSC."

L'article continue ci-dessous

Galtier affirme qu'il espère régler cette question dans les prochains jours, après avoir rencontré les différents protagonistes pour faire son choix. Et pourquoi pas Nice et son ambitieux projet Inéos, malgré l'absence de qualification européenne pour la saison prochaine.

"Je pense qu'à Nice il y a les conditions réunies pour être performant. Pour grandir et aller chercher des choses plus importantes", affirme l'intéressé, qui pourrait également se laisser tenter par une expérience à l'étranger.

"Naples ? C'est une opportunité. Naples s'intéresse à moi mais aussi à d'autres entraîneurs et je ne sais pas où je suis classé là-dedans. Mais j'ai cru comprendre que Naples était en train de faire signer Sergio Conceiçao." Une arrivée qui n'a pour l'heure pas été officialisée...