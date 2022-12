Gallas voit Mbappé battre les records de Messi et Ronaldo

Kylian Mbappé peut imiter les exploits de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et "voudra battre tous leurs records", selon William Gallas.

À 23 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain est encore loin d'atteindre de tels sommets, mais les progrès réalisés jusqu'à présent sont impressionnants. Mbappe est déjà vainqueur de la Coupe du monde, avec 221 buts en club et 33 autres en 65 sélections en équipe de France, et Gallas ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas égaler ou éclipser les efforts de deux figures emblématiques qui ont dominé la scène sportive au cours des 20 dernières années.

L'ancien international français Gallas a déclaré au Genting Casino : "Je pense que Kylian Mbappe peut atteindre les sommets de Messi et Ronaldo. Kylian voudra être le meilleur et il aura cela en tête. Messi et Ronaldo ont été de bons exemples pour lui, alors il voudra battre tous leurs records. Lorsque vous avez cette mentalité, vous devez travailler dur sur le long terme. Avec ses capacités, il peut rester très longtemps à un haut niveau et il peut certainement se rapprocher des deux légendes, Messi et Ronaldo."

Dimanche, Mbappe aura l'occasion de devenir deux fois champion du monde, alors que la France s'apprête à affronter l'Argentine en finale, et William Gallas estime qu'une victoire dans cette compétition placerait une superstar du présent au-dessus d'un couple du passé récent. Il a ajouté : "Si Mbappe gagne la Coupe du monde dimanche, beaucoup diront qu'il a surpassé Thierry Henry. Mais Henry est une légende et ce qu'il a fait à Arsenal est incroyable. Pour surpasser Henry, il faut aussi être une légende, et s'il gagne sa deuxième Coupe du monde, il sera certainement une légende. Mais il n'y a pas que Mbappe qui a cette opportunité. Les joueurs qui l'ont gagnée en 2018, comme [Raphaël] Varane, [Hugo] Lloris, [Olivier] Giroud, [Antoine] Griezmann, Mbappe et [Ousmane] Dembele dépasseront tous les joueurs français légendaires, comme [Lilian] Thuram, [Zinedine] Zidane et [Marcel] Desailly Ils deviendront des légendes."

Mbappe a inscrit un total de cinq buts lors de la Coupe du monde 2022, aux côtés de l'Argentin Messi, et retournera au PSG à l'issue du tournoi.