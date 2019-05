Galatasaray remporte la Coupe de Turquie

Leader de la SuperLig, Galatasaray a remporté ce mardi la finale de la Coupe de Turquie et est encore en lice pour réaliser le doublé.

a pris sa revanche. Leader de SuperLig, le club stambouliote avait été battu par Akhisarspor en finale de la Supercoupe de en début de saison lors d'une séance de tirs au but. C'était déjà le club basé à Akhisar qui avait éliminé Galatasaray la saison dernière en Coupe de Turquie, un peu plus tôt dans la compétition lors d'une double confrontation en demi-finale. Cette fois-ci, le club stambouliote ne s'est pas fait surprendre.

En grande difficulté en championnat avec une dernière place et une relégation en seconde division d'ores et déjà actée, Akhisarspor a failli confirmer son statut de bête noire de Galatasaray. Le dernier de SuperLig menait au score peu après la pause et filait vers la victoire, le leader du championnat ayant manqué un penalty après l'heure de jeu. Mais finalement, Galatasaray a inversé la tendance et s'est imposé 3-1.

L'équipe de Feghouli et Belhanda a d'abord égalisé sur penalty grâce à Gumus avant de prendre l'avantage avec des buts de Feghouli et Diagne. En tête du championnat de Turquie, Galatasaray est en bonne voie pour réaliser le doublé. Akhisarspor, tenant du titre, n'a pas réussi à conserver cette Coupe de Turquie et à s'offrir une deuxième participation à la . Cette saison, le club basé à Akhisar n'avait pas réussi à faire illusion dans un groupe composé de Séville, Krasnodar et le .

C'est la 18ème fois de son histoire que Galatasaray remporte la Coupe de Turquie, c'est la première depuis la saison 2015-2016 et une victoire sur l'ennemi juré le Fenerbahçe. Le club stambouliote reprend sa conquête des trophées nationaux et espère ajouter une nouvelle ligne à son palmarès dans quelques semaines avec un 22ème championnat de Turquie.