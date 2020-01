Mercato, Gabriel Barbosa définitivement à Flamengo

L’attaquant international brésilien quitte définitivement l’Inter de Milan pour Flamengo.

Sur son compte Instagram, le buteur brésilien Gabriel Barbosa (23 ans) a fait savoir qu’il rejoignait le club brésilien de Flamengo à titre définitif. Il n’appartient plus à l’Inter de Milan.

Jusqu’ici, et après avoir manqué de s’imposer chez les Nerazzurri, « Gabigol » avait multiplié les prêts en Europe ( ) et aussi en Amérique du Sud (Santos et Flamengo donc). Ne comptant toujours pas sur lui, la direction lombarde et son entraineur Antonio Conte ont donc accepté de le céder pour de bon. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué.

Pour rappel, en décembre dernier, l’attaquant brésilien avait participé à la conquête de la Copa Libertadores. Il a même été le grand héros de la finale remportée contre River Plate en marquant deux buts.