Fulham-Liverpool (2-2) : Mitrovic, Nuñez et Salah affolent déjà les compteurs

Les attaquants Mitrovic, Nuñez et Salah ont déjà affolé les compteurs lors de Fulham-Liverpool, rencontre de la première journée de Premier League.

Le match entre Fulham et Liverpool, comptant pour la première journée de Premier League a été riche en buts (2-2) et les attaquants des deux équipes en ont profité pour soigner leurs statistiques personnelles.

Meilleur buteur du Championship la saison dernière (43 buts), Aleksandar Mitrovic s'est offert un doublé. Depuis la saison dernière, il totalise ainsi 45 buts soit 16 de plus que tous les autres joueurs évoluant en Angleterre.

De plus, inscrire un doublé avec un promu lors de la première journée est une performance rare. Le dernier joueur à avoir réalisé cette performance était le Béninois Steve Mounié avec Huddersfield contre Crystal Palace en août 2017.

Du côté des Reds, la recrue estivale Darwin Nuñez s'est mis en évidence avec un but et une passe décisive. C'est seulement la troisième fois qu'un joueur réalise une telle prouesse pour ses débuts en Premier League.

Nuñez est d'ailleurs en bonne compagnie puisque ses deux prédécesseurs étaient Alvaro Morata (Chelsea-Burnley, 12/08/2017) et Sergio Agüero (Man City-Swansea 15/08/2011).

Enfin, Mohamed Salah a confirmé qu'il était toujours intraitable lors de la première journée de la Premier League. Auteur du but égalisateur de son équipe, l'Egyptien a inscrit son huitième but lors d'une première journée et rejoint en tête de ce classement Alan Shearer, Frank Lampard et Wayne Rooney.

Salah a ainsi marqué contre Watford (2017), West Ham (2018), Norwich (2019), Leeds (2020), Norwich (2021) et donc Fulham (2022).