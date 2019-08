Frustré, le Real Madrid cherche une alternative à Paul Pogba

Frustré, le Real Madrid envisage sérieusement de changer de cible et d'oublier Paul Pogba selon Marca.

Le nom de Donny van de Beek résonne une nouvelle fois dans les bureaux de l'Estadio Santiago Bernabeu selon marca, qui considère que le envisage le milieu de terraind e l' Amsterdam comme une solide alternative à Paul Pogba.

OFF - Pépé à Arsenal pour 80 millions d'euros



Le nom de Donny van de Beek résonne une nouvelle fois dans les bureaux de l'Estadio Santiago Bernabeu, Frustré, le Real Madrid envisage sérieusement de changer de cible et d'oublier Paul Pogba selon Marca. Alors que Pogba reste le choix préféré de Zinedine Zidane en tant que renfort estival en milieu de terrain, Van de Beek est considéré comme l'alternative numéro 1 au joueur français.

L'article continue ci-dessous

Les dirigeants madrilènes considéreraient que Van De Beek pourrait être acheté pour environ 60 millions d'euros. D'après Marca, le staff et les dirigeants madrilènes sont tous favorables au Batave, sauf Zidane. Le Français reconnaît le talent du milieu néerlandais, mais reste attaché à l'idée de travailler avec Pogba. L'entraîneur tricolore souhaite attendre son compatriote jusqu'au 2 septembre et souhaite que le club le recrute à tout prix, mais la direction madrilène n'est pas entièrement convaincue. Dans un scénario idéal, le Real pourrait s'offrir le Mancunien pour 150 millions d’euros, mais le chiffre reste tout de même impressionnant et même avec cette offre gargantuesque, Madrid n'est pas certain de parvenir à ses fins.

Un divergence entre Zidane et les dirigeants

Si Zidane voit Pogba comme la pièce manquante à son effectif, les dirigeants madrilènes, eux, ne pensent pas qu'il soit l'homme à régler tous leurs problèmes. United devrait s'offrir les signatures de Bruno Fernandes et Sergej Milinkovic-Savic de façon imminente, ce qui pourrait être perçu comme un renforcement permettant de libérer Pogba, mais le club anglais ne fera rien pour faire baisser le prix demandé initialement.

Pour le moment, Gareth Bale et James Rodriguez sont toujours en vente dans la capitale pour tenter d’équilibrer les comptes avant l'offensive sur Pogba. Au vu de tout cela, l'arrivée de Van de Beek ne semble pas aussi improbable que par le passé. Marca affirme par ailleurs que le joueur serait lui-même très heureux à l'idée de rejoindre le Real.