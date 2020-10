Frank Lampard confirme Edouard Mendy comme gardien titulaire de Chelsea

Auteur d’une prestation solide face au FC Séville mardi, Edouard Mendy a été officiellement intronisé comme gardien numéro 1 de Chelsea.

Arrivé à à la demande de Frank Lampard durant le mercato estival, Edouard Mendy avait été intronisé dans le but des Blues seulement quelques jours après son arrivée à Londres. Déçu des performances de Kepa Arrizabalaga depuis son arrivée sur le banc de Chelsea, Lampard n’a pas souhaité perdre de temps avec sa nouvelle recrue.

Plutôt intéressant sur ses premières sorties, le Sénégalais a été stoppé par une blessure en sélection qui lui a fait manqué la réception de , le week-end dernier.

Mais, une fois de plus, Kepa ne s’est pas montré à son avantage avec une sortie plus qu’hasardeuse et c’est donc tout naturellement que Mendy a repris sa place mardi soir, pour son premier match de Ligue des Champions.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Avec Thiago Silva, l’ancien Rennais a sorti une belle prestation pour garder sa cage inviolée dans le nul face au . Satisfait du match de son gardien, Frank Lampard a clôt le débat sur le gardien titulaire de Chelsea.

"Quand il est arrivé, nous savions qu’il allait venir pour y prétendre (à la place de numéro un) et ses performances l’ont prouvé, mais cela ne veut pas dire qu’il ne doit pas continuer à travailler", a déclaré le coach anglais après la rencontre.

L’adaptation a donc été express tout comme l’ascension d’Edouard Mendy depuis trois saisons.