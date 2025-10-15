France U20 - Maroc U20 : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le duel entre la France U20 et le Maroc U20 attire l'attention, avec des options de diffusion et des analyses sur les compositions probable. Pour les passionnés de paris, l'occasion de parier sur ce match est attrayante, surtout avec un code promo Winamax pouvant amplifier l'expérience.

Personne ne les attendait là. Pourtant, ils sont à 90 minutes d'une finale de Coupe du Monde. L'Équipe de France U20, diminuée, parfois critiquée mais incroyablement résiliente, défie le Maroc ce mercredi soir au Chili pour une place en finale du Mondial. C'est l'histoire d'une épopée de "miraculés" qui se heurte à la nouvelle puissance du football marocain.

L'incroyable parcours d'un groupe décimé

C'est l'histoire d'une équipe qui avance contre vents et marées. Privés de leurs plus grandes stars (Zaïre-Emery, Tel, Doué...) avant même le début du tournoi, les Bleuets ont encore perdu en cours de route leur héros des quarts de finale, Saïmon Bouabré, rappelé par son club. Mais à chaque coup dur, ce groupe a répondu par une solidarité et une force mentale exceptionnelles, à l'image de sa victoire arrachée à la 123ème minute en huitièmes. Menés par des révélations comme le buteur Lucas Michal, ils déjouent tous les pronostics.

Le Maroc, la confirmation d'un modèle triomphant

En face, la dynamique est inverse. Le Maroc est la grande sensation du tournoi, impressionnant de maîtrise et de talent. Tombeurs de l'Espagne, du Brésil et des États-Unis, les Lionceaux de l'Atlas, dernier représentant africain, confirment la santé éclatante du football marocain. Leur succès repose sur un modèle de formation "hybride et intelligent" et des talents qui explosent aux yeux du monde, comme Yassir Zabiri ou Gessime Yassine.

Un air de 2022, un destin à écrire

Inévitablement, cette demi-finale rappelle celle du Mondial 2022 au Qatar entre les équipes A des deux nations. Mais cette fois, les rôles semblent presque inversés, le sélectionneur français Bernard Diomède allant jusqu'à qualifier son équipe d'"outsider". Pour ces Bleuets qui n'ont plus rien à perdre, l'occasion est unique de renverser la table, de prendre une revanche symbolique et d'écrire l'un des plus beaux exploits du football français.

Sur quelle chaine suivre le match Maroc U20 - France U20 ?

🌍 Où voir le match dans le monde 🇫🇷 France La Chaine L'Equipe (et en streaming L'Equipe Live Foot) 🇲🇦 Maroc Arryadia TNT 🌍 MENA BeIN Sports MENA 6, BeIN Connect, TOD 🌐 International FIFA+ (gratuit dans certains pays)

🌍 Vous êtes à l’étranger ou dans une zone non couverte ? Utilisez un VPN pour accéder à votre plateforme de diffusion habituelle comme si vous étiez en France, au Maroc ou dans un autre pays concerné. Par exemple, connectez-vous à un serveur en France pour suivre France U20 vs Maroc U20 sur L’Équipe Live Foot, ou au Maroc pour accéder à Arryadia. FIFA+ permet aussi un accès gratuit dans certains pays via un serveur VPN adapté. 🔄

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Maroc U20 - France U20

Le match se tiendra à l'Estadio Elias Figueroa Brander in Valparaíso, au Chili, ce mercredi à partir de 22h00, francaise.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Maroc U20

L'effectif marocain est pratiquement au complet pour cette demi-finale cruciale. Aucune blessure majeure n'est à déplorer dans les rangs des Lionceaux de l'Atlas. La seule absence notable est celle d'Ali Maâmr (latéral d'Anderlecht), suspendu pour cette rencontre.

Mohamed Ouahbi devrait reconduire le même onze victorieux face aux États-Unis. Composition probable : Benchaouch - Zahouany, Bakhty, Baouf, Maâma - El Haddad, Khalifi, Byar, Maamma - Zabiri, Yassine.

Pas de changements tactiques radicaux prévus selon le staff. Le sélectionneur mise sur la stabilité et la confiance acquise lors des précédents matches. L'effectif élargi reste disponible pour d'éventuels ajustements en cours de match.

Infos sur l'équipe de France U20

L'effectif français subit un coup dur majeur avec l'absence forcée de Saïmon Bouabré, rappelé par Neom SC malgré ses deux buts décisifs en quart contre la Norvège. Bernard Diomède reconnaît que son équipe "ne sera pas la même" sans lui.

Aucune autre blessure n'est à déplorer dans le groupe. Lucas Michal (Monaco) devrait prendre plus de responsabilités en attaque, lui qui est le meilleur buteur tricolore avec 4 réalisations. La composition probable s'articulerait autour d'Olmeta - Bourgault, Zidane, Kamara, Beyuku - Le Borgne, Benama - Bermont, Michal, Touré - N'Guessan.

Diomède mise sur les révélations Noham Kamara (PSG) en défense et Andréa Le Borgne (Côme) au milieu.

La forme des deux équipes

