France-Portugal, Didier Deschamps : "Je fais mes choix par rapport aux joueurs offensifs"

Le sélectionneur des Bleus est revenu sur ses récents choix tactiques à la veille d'affronter le Portugal ce dimanche (20h45) au Stade de France.

Didier Deschamps était en conférence de presse ce samedi, juste avant le dernier entraînement des Bleus. L'occasion pour le sélectionneur d'évoquer l'Euro 2016 et la finale perdue contre le , mais également d'expliquer ses derniers choix tactiques.

Les souvenirs de l'Euro 2016

Didier Deschamps : C'est bien loin tout ça et on ne pourra rien y changer. Bravo à eux pour ce qui s'est passé il y a quatre ans, ça nous a servi aussi. Mais je crois qu'aujourd'hui je n'ai que six joueurs qui étaient avec nous en 2016. Ce sera une belle confrontation face à une des plus belles équipes européennes et mondiales. On pourra évaluer les forces du moment avant de se retrouver le mois prochain chez eux, et un peu plus tard au mois de juin comme c'est prévu.

"Difficile de comparer Mbappé et Ronaldo aujourd'hui"

Mbappé/Ronaldo

Je pense que Cristiano a été et est l'idole de beaucoup de jeunes footballeurs. C'est difficile de les comparer. Ils n'ont pas le même âge. Il faudra plutôt faire une comparaison quand Kylian sera au même âge par rapport à tout ce qu'il aura fait. Cristiano a cette capacité à être décisif à tout moment. C'est aussi la force de Kylian, qui est beaucoup plus jeune, ce qui les place tous les deux dans la catégorie des top joueurs mondiaux.

Un point sur l'infirmerie

Les 25 joueurs sont disponibles, mais il faudra que j'en enlève deux demain.

L'état de forme de Kanté

Il va bien. Il a repris jeudi et hier il s'est entraîné normalement.

"Tolisso peut tout faire, même jouer devant la défense"

Le 3-5-2 et le 4-4-2 losange

Je fais mes choix par rapport aux joueurs offensifs. Ça me permet d'avoir un triangle offensif très intéressant avec deux attaquants devant, et un en dessous. On est capable de se créer plus d'occasions et de marquer davantage. Cela met les joueurs offensifs dans les meilleures dispositions.

Steven Nzonzi

Il s'était un petit peu égaré en équipe de parce que c'était plus compliqué pour lui en club. Il a choisi d'aller à Rennes où il est rayonnant. Beaucoup l'ont oublié, mais c'est lui qui entre en jeu en finale. Il a cette capacité à pouvoir être dangereux aussi offensivement. Je le prends pour ses perofrmances avec Rennes, mais aussi avec nous et ce n'est pas son match de mercredi qui me fera changer d'avis. Il peut aussi apporter par son expérience, car à côté de lui c'est quand même très jeune.

Tolisso, successeur de Matuidi ?

" Coco " est capable de tout faire selon moi. Il peut jouer à gauche, à droite, et je pense qu'il peut aussi évoluer devant la défense. Ce n'est pas le même registre que N'Golo Kanté, mais il peut jouer aux trois postes. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a Adrien Rabiot et Camavinga, mais les places sont chères. Au milieu de terrain, il y a beaucoup de qualité et je ne vais pas me plaindre de cela.

Benjamin Quarez, au Stade de France