France : Noël Le Graët jette un froid sur la piste Zinedine Zidane

Le technicien français a admis qu'il allait bientôt de nouveau entraîner et beaucoup d'observateurs s'attendent à ce qu'il récupère les Bleus.

Zinedine Zidane sélectionneur d'une l'équipe de France avec Karim Benzema, Kylian Mbappé et cette nouvelle génération talentueuse ça en fait rêver plus d'un. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, le technicien français a été régulièrement annoncé être en lien étroit avec le Paris Saint-Germain et l'équipe de France ces derniers mois.

Zidane proche d'un retour

S'il n'a pas pris la direction du PSG cet été, tout le monde s'accorde à dire que c'est parce que Zinedine Zidane attend la Coupe du monde 2022 pour voir s'il y a une chance de récupérer les Bleus après cette compétition. Et ce n'est pas sa déclaration lors de l'inauguration de sa statue au Musée Grévin qui va apaiser ces rumeurs.

"Je ne suis pas loin. On attend, on attend un petit peu. C'est pour bientôt", a annoncé Zinedine Zidane sur son retour sur un banc de touche. La Coupe du monde est dans moins d'un mois et forcément cette annonce a fait l'effet d'une bombe, car en cas d'échec de l'équipe de France et de départ de Didier Deschamps, le poste de sélectionneur pourrait être disponible dès le mois de décembre.

Le Graët donne la "priorité" à Deschamps

Un scénario que valide Thierry Henry, consultant pour CBS Sports, qui ne le voit pas accepter un autre poste si proche du but : "Il a été lié à beaucoup de clubs mais ce n'est jamais arrivé. Je ne pense pas que Zizou voudra aller à la Juve. Je vois Zidane attendre pour reprendre l'équipe de France. C'est ce que je ferais si j'étais lui en tout cas."

Pourtant, Didier Deschamps est loin d'être parti. Il y a une Coupe du monde à disputer et surtout, le sélectionneur des Bleus peut compter sur un soutien de poids. Celui de son président, Noël Le Graët. Dans une interview accordée à Le Parisien, le président de la FFF a balayé la rumeur Zidane en affirmant que Deschamps a la priorité pour le poste.

"Rien n’a changé. On se verra après le Mondial et on parlera. On travaille ensemble depuis dix ans. On se connaît assez. Il a envie de réussir une grande Coupe du monde. S’il remplit sa mission et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire. Je ne me verrai pas lui dire alors: 'Votre temps est révolu'. Il aura la main. Ce poste lui va comme un gant. Qui peut se prévaloir d’un tel palmarès? Qui?", a conclu Noël Le Graët. Didier Deschamps peut dormir tranquillement, son président ne lui fera pas un sale coup, désormais, il va devoir lui rendre cette confiance en ayant de bons résultats au Qatar.