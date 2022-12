France-Maroc : Hakimi-Mbappé, comment est née la bromance entre les deux stars du PSG

Des leurs premiers moments au PSG, les deux hommes ont développé une amitié particulière qui s'est renforcé à travers quelques épisodes notables.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi pour un premier face-à-face lors de France-Maroc mercredi soir. Ce n’est pas tout à fait exact. Dans le quotidien du camp des Loges, les deux amis ont régulièrement l’occasion de se retrouver en duel lors des oppositions de fin d’entraînement. Le premier doit y subir les courses à répétition du latéral marocain quand le second doit contrecarrer les dribbles et les rushs du Français. Toujours avec le sourire et avec quelques vannes.





Entre eux, tout a commencé à la fin du mois de juillet, lorsque l’attaquant tricolore retrouve le centre d’entraînement parisien en cette fin juillet 2021, quelques semaines après l’élimination des Bleus à l’Euro. Dès les premiers instants, Mbappé échange en espagnol avec le joueur qui a grandi dans la banlieue madrilène avant d’être formé au Real et le met immédiatement à l’aise.





Dans les semaines qui suivent les deux hommes se découvrent, en même temps qu’ils portent le PSG sur le début de saison. Des jeux vidéos (Fifa et Mario Kart pour Mbappé, plus Call of Duty pour Hakimi) à la mode, nombreuses sont les passions communes qui vont vite faire basculer leur relation dans l’extra-sportif. Les deux qui ont aussi le même âge partagent aussi le fait de venir de milieu social très modeste.

A Paris, Mbappé aide Hakimi à s'intégrer

En dehors du terrain, l’ex-Intériste suit Kylian Mbappé dans sa vie personnelle et parisienne et découvre le cercle de la star. Des restaurants parisiens, en particulier celui de Marco Verrati aux soirées d’anniversaire comme celle de Cindy Bruna, les deux hommes sortent régulièrement ensemble. Hakimi entre rapidement dans l’entourage des proches du Bondynois et fait aussi la connaissance d’Ethan et Wilfried Mbappé, frère et père du Parisien ou Brice Tchaga, son meilleur ami, qui était son coiffeur depuis l’époque monégasque.





Une bonne manière d’intégrer le Marocain, qui a aussi quelques connaissances qui le poussent parfois à profiter seul des bonnes adresses nocturnes de la capitale. Bien plus que le champion du monde 2018. Très rapidement leur relation devient fusionnelle. Elle n’a d’ailleurs pas d’équivalence dans le vestiaire parisien. Ce qui explique certainement pourquoi le piston marocain était le seul membre de l’effectif à connaître avant tout le monde, la décision de la star de rester à Paris en mai dernier. « Les coéquipiers l'ont appris sur le terrain. Moi, comme je suis ami avec lui, je l'ai su quelques jours avant », expliquait le Lion de l’Atlas qui a longtemps attendu cette nouvelle avec inquiétude.





Sur les réseaux, ces deux-là posent ensemble, racontent leur vie commune, mettent en scène cette amitié. Au club, elle saute évidemment aux yeux : ils arrivent souvent ensemble sur le terrain d’entraînement, échanges des transversales lors des échauffements d’avant-match et le service de communication n’hésite pas à mettre en lumière leur complicité afin de montrer que l’ambiance entre les joueurs est bonne.

Un soutien mutuel dans les situations tendues

Ce qui n’a pas toujours été le cas. La saison passée lorsque le ressentiment d’Hakimi avait pu se ressentir contre Di Maria, à mesure que les ballons ne lui arrivaient plus, et que la tension était montée avec Paredes lors d’un entraînement, Mbappé avait pris la défense de son ami, comme le relatait L’Equipe.

En ce début de saison, l’international français a pu trouver du soutien auprès du Marocain alors que son influence grandissante sur le club a pu froisser de nombreux membres du vestiaire. Lui est resté fidèle et lui a même permis de se rapprocher de Sergio Ramos avec lequel il échange régulièrement.

Et ce n’est pas un hasard si sur son seul jour de repos durant ce mondial après la qualification contre la Pologne, Mbappé rendait visite à son pote à la veille du choc face à l’Espagne. Après les les messages de félicitations et d’encouragement sur les réseaux sociaux, leur seconde entrevue a lieu ce mercredi. il est déjà écrit que l’un des deux devrait perdre son sourire. Et que l’autre sera là pour le réconforter.