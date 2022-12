France-Maroc, Coupe du monde 2022 : Hervé Renard met une pièce sur les Lions de l'Atlas

Ancien sélectionneur du Maroc, Hervé Renard est fier du parcours des Lions de l'Atlas et ne les condamnent pas face aux Bleus.

Le Maroc est la belle histoire de cette Coupe du monde 2022 ! Les Lions de l'Atlas ont réussi à se hisser dans le dernier carré de la compétition en venant à bout de l'Espagne et du Portugal notamment. Le Maroc sera opposé à l'équipe de France ce mercredi soir pour sa première demi-finale de Coupe du monde, et surtout la première demi-finale d'une nation africaine dans la compétition.

"L'esprit de combativité et de solidarité leur permet de briller"

Le Maroc ne part pas favori bien évidemment, mais attention à ne pas sous-estimer les Lions de l'Atlas qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas là par hasard. Invité par RTL, Hervé Renard, ancien sélectionneur du Maroc et vainqueur de l'Argentine avec l'Arabie Saoudite lors de la Coupe du monde 2022, n'est pas surpris par le succès des Lions de l'Atlas et a souligné le travail de son homologue, Walid Regragui.

"L'équipe nationale marocaine a des joueurs de très haut niveau et ce qu'elle a réalisé jusqu'à présent est mérite compte tenu de la force et de la combativité avec lesquelles elle est apparue à la Coupe du monde au Qatar. Selon moi, c'est l'esprit combatif avec l'équipe nationale marocaine joue en Coupe du monde, ainsi que l'esprit de solidarité qui existe au sein d'un même groupe, et tout cela a permis aux Lions de l'Atlas de briller et d'obtenir des résultats distingués et sans précédent lors de la Coupe du monde 2022", a expliqué Hervé Renard.

"La France doit faire gaffe"

"Cette équipe a une structure solide, avec des joueurs très expérimentés qui évoluent dans des grands clubs et un très bon entraîneur qui ne sort pas de nulle part, puisqu’il a gagné la Ligue des champions africaine avec le Wydad Athletic Club. Il a insufflé une énergie exceptionnelle et grâce à ça ils planent. Franchement merci à Walid Regragui pour le grand et puissant travail qu'il fait avec le Maroc", a ajouté l'ancien entraîneur de Lille.

Le sélectionneur de l'Arabie Saoudite a confiance dans les joueurs marocains pour continuer de surprendre : "J’ai eu certains joueurs par message. Ils rêvent, ils se demandent si c’est bien réel. Mais ils m’ont aussi dit que maintenant il fallait aller au bout. L’histoire est déjà exceptionnelle, ils n’ont rien à perdre, tout à gagner. Et en plus, ils bénéficient d’un soutien phénoménal de la part du peuple marocain, qui a une immense passion pour le football. Ca va donner un match à ébullition et j’espère qu’ils pourront lutter".