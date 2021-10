France : Le Pen félicite Karim Benzema et Kylian Mbappé

L'ancien chef de parti du Front National a félicité les Bleus et notamment les attaquants du Real Madrid et du PSG, buteurs contre l'Espagne.

Ce dimanche soir, l'équipe de France est monté sur le toit de l'Europe. Si les Bleus ont manqué leur rendez-vous l'été dernier à l'Euro 2020, ils n'ont pas failli lors du final four de la Ligue des Nations. Après leur succès contre la Belgique en demi-finale à Turin jeudi dernier, les Bleus se sont imposés en finale face à l'Espagne à Milan. L'équipe de France a été mené au score par la Roja, mais a vite réagi grâce à un magnifique geste de Karim Benzema.

L'attaquant du Real Madrid avait déjà montré la voie aux Bleus face à la Belgique en inscrivant le premier but des Français pour revenir dans la partie. Après la réalisation de Karim Benzema, c'est Kylian Mbappé, en fin de match, qui a donné la victoire à l'équipe de France. Les deux attaquants des Bleus ont reçu un soutien assez inattendu suite à leur sacre en Ligue des Nations, celui de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National.

Sur ses réseaux sociaux, Jean-Marie Le Pen a publié un message philosophique pour féliciter l'équipe de France de football et notamment Karim Benzema et Kylian Mbappé, deux joueurs ayant des origines algériennes : "Dans un horizon nuageux, un rayon de soleil : la victoire de l'équipe de France en finale de la Ligue des nations. Félicitations à l'équipe, en particulier à Karim Benzema et Kylian Mbappé". Un message de soutien qui en a surpris plus d'un.

Dans un horizon nuageux, un rayon de soleil : la victoire de l'équipe de France en finale de la Ligue des nations. Félicitations à l'équipe, en particulier à Benzema et Mbappé. #LigueDesNations — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) October 11, 2021

Outre l'ancien chef de parti du Front National, de nombreuses personnes se sont émerveillées par la performance de Karim Benzema face à l'Espagne. En conférence de presse, Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, a été très élogieux envers son attaquant, qui a effectué son retour chez les Bleus juste avant l'Euro 2020 après plus de six ans d'absence : "Karim Benzema est un joueur essentiel".

"Il l'a prouvé sur ces deux matchs-là. Il a une qualité évidente, il est dans la lignée de ce qu'il réalise en club. Il a la rage de vaincre et c'est quelque chose de très communicatif. Je suis heureux pour lui, il a besoin de cela, car il ne va sûrement pas jouer quatre ou cinq compétitions derrière. Il a tout fait pour atteindre ce trophée. Même s'il était déjà à un très, très bon niveau, il s'est amélioré dans plein de domaines, footballistiquement déjà dans sa participation au jeu", a ajouté le sélectionneur des Bleus.

"Ce n'est pas le même joueur qu'en 2015, physiquement notamment, il faut voir comme il est affûté. Et humainement, sa situation n'est plus la même, il a gagné en maturité. Il est au top niveau depuis un moment et je suis très content qu'il puisse avoir des moments de joie en équipe de France. Pour l'avenir, c'est quelque chose d’important", a conclu Didier Deschamps.