France - Italie, le message cinglant de Donnarumma à Mbappé

France vs Italie

Gianluigi Donnarumma a envoyé un message à Kylian Mbappé avant le choc entre la France et l’Italie, vendredi.

L’Equipe de France reçoit l’Italie, vendredi, pour le compte de la première journée de la Ligue des Nations. En marge de ce choc, Gianluigi Donnarumma était présent en conférence de presse, ces dernières heures. L’occasion pour le gardien italien de lancer une pique à l’endroit de son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé.

Les retrouvailles de Donnarumma avec le Parc des Princes

Le choc contre l’Equipe de France, ce vendredi, est un peu spécial pour Gianluigi Donnarumma. En effet, le match se tiendra au Parc des Princes, l’enceinte du Paris Saint-Germain. Le gardien parisien retrouvera donc ses supporters, quelques jours seulement après avoir rejoint l’Italie. Mais c’est dans la peau d’un adversaire que Gianluigi Donnarumma va fouler les pelouses du Parc des Princes, ce soir.

Ce qui n’empêchera, pour autant, l’ex-portier de l’AC Milan se rapprocher de ses coéquipiers au club après la rencontre. Donnarumma retrouvera notamment d’autres joueurs du PSG comme Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé ou encore Warren Zaire-Emery. Mais le capitaine de la Nazionale retrouvera aussi une vielle connaissance, en l’occurrence, Kylian Mbappé.

Donnarumma prévient Mbappé

Près de trois mois après son départ du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé va faire son grand retour au Parc des Princes, ce vendredi. Si l’international français s’entraine avec certains de ses anciens coéquipiers avec les Bleus, il va retrouver Gianluigi Donnarumma sur le terrain, ce soir. C’est d’ailleurs le premier affrontement entre les deux hommes qui se sont côtoyés pendant trois ans au PSG.

Getty

Interrogé sur ces retrouvailles avec le Bondynois, Donnarumma a affirmé qu’ils ne seront pas des amis sur le terrain. « Je lui ai dit ‘’bonjour’’, mais aussi à d’autres coéquipiers. Lui et moi avons une bonne relation. On est des amis, mais pour la première fois, on est des rivaux », a lâché le portier transalpin face aux médias.