France-Finlande – Griezmann égale la légende Platini

Auteur d'un doublé contre la Finlande, Antoine Griezmann rejoint Michel Platini au classement des buteurs de l'équipe de France.

Antoine Griezmann se souviendra longtemps de ce match France-Finlande. L'attaquant de l'Atlético de Madrid a régalé le public du Parc OL avec un doublé.

Un doublé avec à chaque un but somptueux. En première mi-temps, « Grizi » a marqué d'un sublime extérieur du pied gauche après une déviation magnifique de Benzema.

On jouait alors la 25e minute et ce but permettait aux Bleus d'ouvrir le score.

A la 53e minute, sur un service de Léo Dubois, Antoine Griezmann semblait pousser le ballon un peu trop loin devant lui. Mais il parvenait à profiter de la sortie de Hradecky pour glisser le ballon... entre le gardien et le but, malgré un angle quasi impossible !

L'article continue ci-dessous

Avec ces deux réalisations, Antoine Griezmann compte désormais 41 buts en équipe de France. Au classement des buteurs des Bleus, il rejoint un certain Michel Platini.

Devant eux, on ne trouve que deux joueurs : le recordman des buts, Thierry Henry (51) et son dauphin, Olivier Giroud (46).