France - États-Unis | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir sur le 8e de finale des Bleues

L'Équipe de France affronte les championnes du monde en titre pour un choc très attendu au Parc des Princes ce vendredi (coup d'envoi 21h).

Les Bleues vont disputer une finale avant l'heure avec ce quart de finale contre les États-Unis ce vendredi au Parc des Princes (21h). Après une qualification compliquée en prolongation contre le en 8e de finale, l'Équipe de doit un peu plus monter en puissance pour décrocher sa qualification dans le dernier carré face aux tenantes du titre.

La dernière opposition entre les deux sélections, en janvier dernier, au Havre, peut donner des espoirs aux joueuses de Corinne Diacre. Ce soir-là, elles avaient gagné le match sur le score de 3-1 même si son caractère amical a été mis en avant depuis par la sélectionneure.

L'article continue ci-dessous

Match France vs États-Unis Date Vendredi 28 juin Horaire 21h00

Sur quelle chaîne voir le match ?

En France, la rencontre sera diffusée sur deux chaines simultanément. En clair sur la chaîne TF1 du groupe du même nom. Et aussi sur la chaine cryptée Canal+. Elle sera également disponible en ligne via la plateforme de streaming des deux chaines.

Chaîne TV Streaming TF1

Canal+ MyTF1

MyCanal

Les déclarations d'avant-match

Corinne Diacre (sélectionneuse de l'Equipe de France) : "Le match attendu ça y est, on y est. Ça n’a pas été simple non plus pour les États-Unis en 8e de finale. On a toujours le même état d’esprit, on a préparé ce match comme les autres. On s’est bien reposées, on a bien travaillé et maintenant place au jeu, en prenant en compte la température qu’il fera."

Amandine Henry (milieu de l'Equipe de France ) : "Mon passage aux États-Unis (à Portland, en 2016-2017) ? Ça a été un plus, notamment humainement, j’ai découvert un autre style de jeu, beaucoup plus direct et physique. Je vais m’en servir et le partager avec mes coéquipières."

Equipes et compositions

Poste France Gardiennes Bouhaddi, Durand, Peyraud Magnin Défenseuses Debever, Karchaoui, Majri, Mbock, Perisset, Renard, Torrent, Tounkara Milieux Bilbault, Bussaglia, Clemaron, Geyoro, A. Henry, Thiney Attaquantes Asseyi, Cascarino, Diani, Gauvin, Lauent, Le Sommer

Composition probable : Bouhaddi - Torrent, Mbock, Renard, Majri - Bussaglia, Henry (c) - Diani, Thiney, Le Sommer - Gauvin.

Poste États-Unis Gardiennes Adrianna Franch, Ashlyn Harris, Alyssa Naeher Défenseuses Abby Dahlkemper, Tierna Davidson, Crystal Dunn, Ali Krieger, Kelley O'Hara Becky Sauerbrunn, Emily Sonnett Milieux Morgan Brian, Julie Ertz, Lindsey Horan, Rose Lavelle, Allie Long, Samantha Mewis Attaquantes Tobin Heath, Carli Lloyd, Jessica McDonald, Alex Morgan, Christen Press, Mallory Pugh, Megan Rapinoe

Composition probable : Naeher - O'Hara, Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn - Lavelle, Ertz, Mewis - Heath, Morgan, Rapinoe.