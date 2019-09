France Espoirs-Albanie Espoirs (4-0), les Bleuets cartonnent

En match amical, ce jeudi au Stade de la Licorne, l'Equipe de France a pris largement le meilleur sur l'Albanie.

Les Bleuets de Sylvain Ripoll n'ont pas fait dans la demi-mesure lors de leur opposition amicale contre l'Albanie, ce jeudi et dans le cadre de leur préparation pour les éliminatoires du championnat d'Europe Espoirs.

Après leur qualification pour les JO de Tokyo et un Euro 2019 plutôt séduisant, les Espoirs étaient attendus même si le groupe avait été largement renouvelé par rapport à celui qui avait participé au tournoi continental. Parmi les nouveaux visages, il y avait notamment Odsonne Edouard. Et l'attaquant du n'a pas raté sa première.

Nos Espoirs débutent parfaitement la saison en s'imposant 4-0 face à l'Albanie ! 👌

Gouiri, Edouard (x2) et Zagadou sont les buteurs 🇫🇷 pic.twitter.com/WZAfKq61yL — Equipe de ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2019

Incorporé à la 73e, le Guyanais s'est montré très efficace en signant un doublé en l'espace de douze minutes. Après avoir profité d'une sortie manquée du gardien adverse pour fructifier un bon travail de Mbeumo, il a trouvé la faille d'une belle frappe du droit suite à un service de Diably. Une efficacité totale qui rappelle celle qu'affichait son ancien coéquipier Moussa Dembélé avec la précédente cuvée.

Les autres deux buts tricolores ont été l'oeuvre de Gouiri et de Zagadou. Le premier avait ouvert le score à la 44e sur pénalty, suite à une faute commise sur Reine-Adélaïde. Et le second a parachevé ce large succès à la 92e d'une jolie tête piquée. Cette démonstration de force aurait pu être plus conséquente si les Tricolores avaient converti les autres opportunités qu'ils ont eues, dont une très nette de Kamara en fin de première période.

Après ce convaincant match de reprise, un autre amical est au programme pour les Bleuets. Ça sera lundi à face à la .