France : Emmanuel Petit tacle Kylian Mbappé en le comparant à Cristiano Ronaldo

Le champion du monde 1998 craint que certaines facettes de Kylian Mbappé ne joue des tours à l'équipe de France à la Coupe du monde au Qatar.

L'attaquant du Paris Saint-Germain a goûté à la gloire mondiale avec les Bleus en 2018, mais il a manqué son coup à l'Euro 2020 en ratant un penalty décisif contre la Suisse en huitièmes de finale. Il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé reste un joueur d'une importance cruciale pour l'équipe de Didier Deschamps en vue de la Coupe du monde au Qatar.

"Mbappé veut être le numéro 1 comme Cristiano Ronaldo"

Toutefois, Kylian Mbappé a également montré des côtés agaçants de sa personnalité et peu parfois avoir des comportements pesant dans un groupe. Pour l'ancien international français, Emmanuel Petit, Kylian Mbappé peut être un élément perturbateur s'il n'est pas géré correctement, comme il l'a indiqué dans un entretien accordé à CasinoEnLigne.ca.

"Lorsque la France a perdu contre la Suisse, il y a eu des bagarres entre les joueurs et même dans les tribunes entre les familles. Il y avait des disputes sur les coups francs, les penalties, etc. Donc je comprends que Mbappé est un joueur énorme qui a les bonnes compétences et qualités, il veut être le numéro un comme Cristiano Ronaldo", analysé Emmanuel Petit.

"Son ego ne doit pas interférer dans l'équilibre du vestiaire"

"J'apprécie cela, mais il doit aussi comprendre que son ambition ne doit pas être un problème pour son équipe. Son ambition doit aider son équipe à atteindre ses objectifs et, dans le même temps, ce sera bon pour lui aussi. Si Mbappe comprend qu'il est au service de l'équipe, ce sera une grande déclaration pour l'équipe", a ajouté le champion du monde 1998.

"Il peut avoir un gros ego, ce n'est pas grave, il faut des gros egos sur le terrain pour gagner des tournois mais cela ne doit pas interférer avec l'équilibre de l'équipe dans le vestiaire. Si vous êtes un joueur dans le vestiaire et que vous avez le sentiment qu'un joueur cause trop de problèmes parce qu'il est toujours "moi, moi, moi", ce sera un problème dans le vestiaire. Vous trouvez l'équilibre entre son ambition et l'ambition de l'équipe", a conclu Emmanuel Petit.

Mbappe a été une star pour la France lors de la Coupe du monde 2018 - il a été nommé meilleur jeune joueur du tournoi tout en marquant quatre buts, dont un lors de la victoire finale 4-2 contre la Croatie - et compte désormais 59 sélections pour son pays. La France doit ouvrir la défense de son titre mondial contre l'Australie le 22 novembre, avant d'affronter le Danemark et la Tunisie dans ses autres matches du groupe D.