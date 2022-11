France-Danemark : diffusion TV ; live streaming, compos probables et avant-match

Après sa victoire face à l'Australie, la France affronte le Danemark ce samedi à 17 heures.

Après avoir réussi son entrée dans la Coupe du Monde 2022 avec une victoire face à l’Australie (4-1), l’équipe de France va tenter de confirmer pour se qualifier en huitième de finale.

Face au Danemark, qui doit obtenir un résultat après son nul face à la Tunisie (0-0), les hommes de Didier Deschamps retrouvent un adversaire qui les a battus par deux fois en Ligue des Nations (2-1 en juin, 2-0 en septembre) et qui fait figure de principal concurrent dans le Groupe D. Christian Eriksen et ses coéquipiers sont restés invaincus lors des trois dernières confrontations entre les deux équipes (2 victoires, un nul), la dernière victoire des Bleus remontant à 2015.

Match France-Danemark Date 26/11/2022 Heure 17 heures Chaînes BeIN Sports et TF1

Où voir le match France-Danemark ?

Le match entre la France et le Danemark sera diffusé sur BeIN Sports et TF1, qui est également accessible via l'application Molotov.

Les compositions probables de France-Danemark

Suite au forfait de Lucas Hernandez, blessé face à l’Australie, et au retour de Raphaël Varane, Didier Deschamps va devoir repenser son arrière-garde. Le défenseur devrait faire son retour dans le onze aux côtés de Dayot Upamecano tandis que Lucas sera remplacé par son frère Théo dans le couloir gauche. À droite, Benjamin Pavard devrait céder sa place à Jules Koundé.

Au milieu, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni devraient de nouveau être alignés derrière Antoine Griezmann, qui soutiendra le même trio d’attaque que face aux Australiens : Mbappé-Giroud-Dembélé.

De leur côté, les Danois doivent s’adapter après le forfait de Thomas Delaney qui s’est blessé contre la Tunisie mardi. La composition de départ devrait être plus offensive puisque c’est Mikkel Damsgaard qui devrait le remplacer numériquement. Christian Eriksen et Pierre-Emil Hojbjerg devraient composer le milieu danois, le Niçois Kasper Dolberg sera aligné en attaque avec Andreas Skov Olsen. L’autre Niçois Kasper Schmeichel sera le dernier rempart du Danemark.

La composition probable de la France : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

La composition probable du Danemark : Schmeichel – Andersen, Christensen, Kjaer – Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle – Skov Olsen, Dolberg, Damsgaard.

Cinq derniers résultats

France Danemark France 4-1 Australie (22/11/2022) Danemark 0-0 Tunisie (22/11/2022 Danemark 2-0 France (25/09/2022) Danemark 2-0 France (25/09/2022) France 2-0 Autriche (22/09/2022) Croatie 2-1 Danemark (22/09/2022) France 0-1 Croatie (13/06/2022) Danemark 2-0 Autriche (13/06/2022) Autriche 1-1 France (10/06/2022) Danemark 0-1 Croatie (10/06/2022)

Confrontations entre les deux équipes

Date Résultat 25/09/2022 Danemark 2-0 France 03/06/2022 France 1-2 Danemark 26/06/2018 Danemark 0-0 France 11/10/2015 Danemark 1-2 France 29/03/2015 France 2-0 Danemark

