France-Croatie : fin de séries pour les Bleus, Griezmann rejoint Zidane

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la rencontre entre la France et la Croatie en Ligue des nations.

● La France, tenante du titre, est assurée de ne pas finir en tête de son groupe de Ligue des Nations et ne disputera donc pas les demi-finales. Les Bleus ont échoué à remporter leurs 4 derniers matches dans la compétition (2 nuls, 2 défaites), après avoir gagné les 5 précédents.

● La France a mis fin à une série de 23 matches en marquant au moins un but (51 au total), la plus longue de son histoire. Elle n'avait plus échoué à trouver le chemin des filets depuis le 11 novembre 2020 contre la Finlande en amical (0-2).

● La France a perdu ses 2 dernières réceptions (1-2 v Danemark, 0-1 v Croatie), une 1ère depuis octobre 2012-février 2013 (2 également). C'est par ailleurs la 1ère fois que cela se produit lors de 2 matches compétitifs sur ses terres depuis octobre-novembre 1993 (2 également, v Israël et Bulgarie).

● La France a perdu pour la toute 1ère fois de son histoire face à la Croatie, après être restée invaincue lors des 9 premières confrontations (6 victoires, 3 nuls).

● La France n'a remporté que 54% de ses matches cette saison (7/13 – 4 nuls, 2 défaites), son plus faible ratio depuis 2014/15 (50%).

● La dernière fois que la France avait autant tiré sans marquer (17 frappes ce soir) remontait à novembre 2020 contre la Finlande (24), soit le dernier match lors duquel les Bleus n'avaient plus trouvé le chemin des filets adverses. Kylian Mbappé a personnellement frappé 6 fois ce soir, son co-plus haut total en Bleu sans marquer.

● La France a encaissé 2 buts sur penalty lors de ses 3 derniers matches, autant que lors de ses 32 précédents.

● Antoine Griezmann a rejoint Zinédine Zidane ce soir à la 6e place des joueurs les plus capés en équipe de France, avec 108 sélections. Griezmann a disputé chacun des 65 derniers matches des Bleus, un record dans l'histoire de l'EdF (Patrick Vieira à 44).

● Aurélien Tchouaméni, Christopher Nkunku et Antoine Griezmann sont les seuls joueurs à avoir disputé les 4 rencontres des Bleus lors de ce mois de juin. En revanche, seul Karim Benzema (270) a joué plus de minutes que le nouveau joueur du Real Madrid (260).