France - Coupe du monde 2022 : Karim Benzema de retour pour la finale contre l'Argentine ? La réponse ferme de Didier Deschamps

Didier Deschamps insiste sur le fait que la tâche n'a pas été facile pour la France, qui va jouer une deuxième finale de Coupe du monde consécutive.

Theo Hernandez et Randal Kolo Muani ont permis à la France, championne du monde en titre, d'obtenir un rendez-vous avec l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2022, en battant le Maroc 2-0 en demi-finale. Le sélectionneur Didier Deschamps s'est exprimé après le match et a révélé ses émotions alors que le tournoi atteint son apogée.

"Une immense fierté"

"C'est toujours une immense fierté quand on obtient les résultats qu'on veut. C'était la dernière étape pour accéder à la finale de dimanche. Cela n'a pas été simple mais avec un mélange de qualité, d'expérience et d'état d'esprit, on y est arrivés. En tant que sélectionneur, ma satisfaction va d'abord au groupe de joueurs qui sont là, je ne pense pas spécialement à moi, c'est surtout pour eux", a analysé Didier Deschamps.

Autre sujet majeur sur la table, celui de Karim Benzema. Blessé au début de la compétition, l'attaquant du Real Madrid a vite quitter les Bleus mais n'a jamais été remplacé. Officiellement, le Ballon d'Or 2022 sera sacré champion du monde même sans disputer la moindre minute. Et par conséquent, Karim Benzema aurait pu être rappelé par Didier Deschamps.

"Benzema ? Question suivante"

Surtout que l'attaquant du Real Madrid a repris l'entraînement avec son club et est donc apte à jouer un match. Interrogé sur la possibilité de rappeler le Ballon d'Or 2022 pour la finale face à l'Argentine, alors que ce dernier devrait voyager jusqu'au Qatar pour assister à la rencontre, Didier Deschamps s'est montré très clair en conférence de presse.

"Pfff… Je préfère même pas vous répondre. Allez, question suivante", a sèchement répondu le sélectionneur de l'équipe de France. Pour lui, le dossier est classé, Karim Benzema ne sera pas de la partie pour affronter l'Argentine et il n'a visiblement jamais été question de le rappeler à partir du moment où l'attaquant du Real Madrid a quitté le rassemblement.

La victoire contre les Lions de l'Atlas fait de la France la première équipe depuis le Brésil en 2002 à atteindre deux finales consécutives de la Coupe du monde. Le Maroc a cependant fourni un effort courageux et se retrouve à la troisième place après un tournoi exceptionnel. Deschamps a maintenant l'occasion de devenir la seule personne dans l'histoire de la Coupe du monde à avoir soulevé le trophée une fois en tant que joueur et, surtout, deux fois en tant qu'entraîneur.

La seule chose qui s'interpose entre les Bleus et les deux couronnes consécutives est l'Argentine de Lionel Scaloni, qui a décimé la Croatie en demi-finale et est emmenée par Lionel Messi, qui est à la recherche de sa première Coupe du monde dans ce qui est sa dernière chance de sa carrière de remporter cette compétition.