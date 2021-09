France - Bosnie (1-1), Kylian Mbappé touché au mollet

Touché musculairement au mollet, Mbappé a joué les 90 minutes mais devrait passer des examens, ce jeudi, concernant la suite de son rassemblement.

Le mercato fermé et l’incroyable feuilleton entre le PSG et le Real Madrid l’entourant fermé également, Kylian Mbappé avait à coeur de se replonger dans le sportif et montrer que tout ce qui a pu l’entourer depuis des semaines ne l’affectait pas. Il l’a réussi avec le club parisien, il a eu beaucoup plus de mal avec les Bleus, mercredi soir à Strasbourg.

Face à la Bosnie (1-1), l’attaquant du PSG a une nouvelle fois été aligné aux côtés de Karim Benzema et Antoine Griezmann par Didier Deschamps. Mais, comme durant l’Euro, les trois stars de l’équipe de France n’ont pas réussi à faire la différence, ou alors de manière brouillonne.

Plutôt percutant sur l’aile gauche, Mbappé n’a pas livré sa meilleure prestation avec la France, en partie à cause d’approximation dans le dernier geste. Passes mal assurées ou dribbles forcés, le natif de Bondy a perdu 22 ballons.

Forfait pour les deux derniers matches ?

Comme si cela ne suffisait pas, en plus de la contreperformance générale des Bleus, Kylian Mbappé est sorti blessé dans le temps additionnel. Ayant ressenti une gêne au mollet sur une accélération, le Parisien a malgré tout tenu sa place avant de rejoindre le banc à quelques secondes de la fin du match, remplacé par Moussa Diaby.

A l’heure actuelle, rien d’alarmant puisqu’il ne s’agirait que d’une simple douleur mais L’Equipe nous apprend que le staff médical de l’équipe de France va faire passer des examens au numéro 10, afin de connaitre exactement la gravité de la blessure.

Se dirige-t-on vers la fin du rassemblement pour Mbappé alors qu’il reste encore deux matches, contre l’Ukraine samedi et la Finlande mardi prochain ? Réponse dans les prochaines heures.