France-Autriche - Benoît Badiashile : "Je me suis senti vraiment à l'aise"

Serein et appliqué, le nouveau défenseur des Bleus a fourni une première prestation solide. Et qui donne envie de le revoir vite.

Comment vous vous êtes senti ?

Je me suis senti vraiment à l'aise, bien aidé par mes coéquipiers. Ils m'ont tous mis en confiance, le coach aussi avant le match m'a dit de jouer comme j'ai l'habitude de faire. Ça m'a souri aujourd'hui et je suis très content. Pas du tout, j'essaye de faire abstraction de tout ça, de vraiment rester concentrer sur ce que je devais faire, d'écouter les consignes du coach et jouer comme j'ai l'habitude de faire.

Raphaël Varane a-t-il joué un rôle important pour cette première ?

C'est notre capitaine, il m'a beaucoup aidé. Pour une première sélection, c'est plus facile de jouer avec un grand défenseur comme ça à côté de soi. Je le remercie de m'avoir aidé pour ce match.

Aviez-vous parlé de cette première avec Youssouf Fofana ?

Pas forcément, on était vraiment concentré sur ce qu'on avait à faire, sur les princes du coach, jouer comme on a l'habitude de faire à Monaco.

Cela donne-t-il des idées à deux mois de la Coupe du monde ?

C'est dans un coin de ma tête, mais je suis vraiment concentré sur ce rassemblement. Ce qui devra arriver arrivera.