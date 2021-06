France - Allemagne (1-0), Pour Deschamps, "on a frôlé le drame"

En marge de France et l’Allemagne, un ULM de Greenpeace s’est emmêlé les pinceaux et a fait deux blessés avant d’atterrir sur la pelouse.

Mardi soir, sur la pelouse de l’Allianz Arena, l’équipe de France a accepté de subir mais n’a finalement pas été contrariée outre mesure par l’Allemagne. Il y a bien eu des moments de panique comme cette reprise manquée de Gundogan mais dans l’ensemble, les Bleus ont fait preuve de maîtrise et se sont imposés (1-0).

C’est finalement avant le coup d’envoi de ce choc et de ce premier match dans l’Euro 2020 que les hommes de Didier Deschamps ont eu la plus grosse peur. Alors que les deux équipes se mettaient en place dans l’enceinte munichoise, un ULM aux couleurs de Greenpeace a fait son apparition dans le ciel et a provoqué un vent de panique.

Ayant quelque peu perdu le contrôle, le militant a vu son parachute se prendre dans les fils de la spider-cam censée filmer la rencontre. Il a ensuite été à deux doigts de provoquer un accident dans les tribunes, faisant deux blessés à son passage, avant d’enfin atterrir non sans mal sur la pelouse munichoise. Après la rencontre, Didier Deschamps est revenu sur cet épisode qui ne l’a pas franchement fait sourire à l’écouter.

"Je pensais que c’était quelque qui était prévu, au départ, a expliqué le sélectionneur des Bleus après le match. On a frôlé le drame. Ce n’est pas passé loin. Il y a une personne dans le public qui a eu un petit souci. Ça aurait pu être bien plus grave que ça. Quant à nous, sur le banc avec Guy (Stéphan), on s’est réfugié un peu… J’ai une petite bosse, parce que j’ai tapé un peu le haut du banc."

"On a frôlé un drame encore une fois. Quand on voit des évènements comme ça, il faut relativiser aussi. Ça reste du football, même s’il y a beaucoup de passion. Et avoir un peu de retenue dans tout ce qu’on peut faire, dire, parce que la vie peut basculer vite."

Décidément ce début d’Euro 2020 ne commence pas sous les meilleurs auspices entre l’accident de Christian Eriksen, un supporter anglais ayant fait un malaise dans les tribunes de Wembley et donc cet incident…