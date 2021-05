Fractures du nez et de l'orbite pour De Bruyne après la finale de Ligue des champions

Le capitaine des Citizens est sorti prématurément en seconde période de la finale de Ligue des champions, après un choc avec Antonio Rüdiger.

Kevin De Bruyne a été diagnostiqué avec une fracture du nez et de l'orbite après avoir été contraint de sortir prématurément du terrain lors de la défaite de Manchester City en finale de la Ligue des champions contre Chelsea, samedi soir.

De Bruyne a été victime d'un choc avec Antonio Rudiger après avoir tenté un une-deux avec Riyad Mahrez au début de la seconde période, et a dû quitter le terrain après avoir été examiné par le personnel médical de Manchester City.

Le milieu de terrain belge, dont l'œil était visiblement enflé, n'a pas pu contenir ses émotions au moment de rejoindre le tunnel. Les hommes de Pep Guardiola se sont finalement inclinés 1-0 à l'Estadio Do Dragao en son absence.

De Bruyne a révélé l'étendue de ses blessures sur les réseaux sociaux : "Salut les gars, je viens de rentrer de l'hôpital. Mon diagnostic est une fracture aiguë de l'os du nez et une fracture de l'orbite gauche. Je me sens bien maintenant. Je suis toujours déçu par rapport à hier, évidemment, mais nous allons revenir."

Après avoir remporté son troisième titre de Premier League sous la houlette de Guardiola, City faisait figure de favori avant la finale, mais l'Espagnol a suscité plus d'un doute en choisissant de laisser de côté les deux milieux défensifs Rodri et Fernandinho.

Cette décision s'est avérée coûteuse car les Mancuniens ont été débordés au milieu du terrain, Timo Werner manquant deux occasions franches avant que Kai Havertz ne marque le premier but à la 42e minute.

De Bruyne a tenté en vain de donner vie à City, mais sa soirée a été interrompue au milieu de la deuxième période après cette collision avec Rüdiger.

Guardiola a ensuite fait entrer Fernandinho et a lancé Gabriel Jesus et Sergio Aguero en attaque, mais les Skyblues ont réussi à tenir bon en défense et à remporter la deuxième Coupe d'Europe de leur histoire.

De Bruyne pourrait être absent de la campagne belge de l'Euro 2020 en fonction de son rétablissement, après avoir été confronté à des problèmes de condition physique tout au long de sa dernière campagne à City.

Le joueur de 29 ans a manqué 11 matchs toutes compétitions confondues en raison d'une blessure, mais a tout de même réussi à faire 40 apparitions pour le club au total, marquant 10 buts et délivrant 18 passes décisives.

De Bruyne ne sera probablement pas disponible pour les matches de préparation de la Belgique contre la Grèce et la Croatie au cours des huit prochains jours, alors que l'équipe de Roberto Martinez entamera sa phase de groupes du Championnat d'Europe par un choc contre la Russie le 12 juin.