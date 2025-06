Fluminense - Dortmund : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Fluminense vs Borussia Dortmund

Fluminense et Dortmund s’affrontent mardi lors de la première journée du Mondial des clubs. Les dernières infos ici.

Démarrée dans la nuit du samedi à dimanche, la Coupe du monde des clubs bat toujours son plein aux Etats-Unis. Ce mardi, deux équipes historiques de deux différents continents vont faire leur entrée en lice dans le groupe F. Il s’agit notamment du club brésilien de Fluminense et de son homologue allemand, le Borussia Dortmund, qui seront aux prises sur les terres américaines.

Fluminense, solide prétendant sud-américain en pleine dynamique

Référence historique du football brésilien, Fluminense continue de confirmer son statut de poids lourd sur la scène continentale. Couronné en Copa Libertadores en 2023, le club carioca dispute cette saison la Copa Sudamericana, l’équivalent sud-américain de la Ligue Europa, où il a brillamment terminé en tête de son groupe. En championnat national, les hommes de Fernando Diniz, pensionnaires du mythique Maracanã, se positionnent à proximité du podium avec un retard de seulement quatre points sur le leader Flamengo après onze journées.

La dynamique actuelle est plus que positive. Fluminense affiche une invincibilité d’un mois, ponctuée par trois victoires consécutives : un large succès en Coupe contre Aparacidense (1-4), une prestation convaincante face à Once Caldas (2-0) en Sudamericana, et un succès probant sur le terrain d’Internacional (0-2) en championnat. De quoi aborder la Coupe du monde des clubs et ce premier match contre Dortmund avec ambition.

Borussia Dortmund, l’éternel outsider

De l’autre côté de l’Atlantique, le Borussia Dortmund a vécu une saison européenne riche en rebondissements. Mal embarqué en Bundesliga à la trêve hivernale, le club de la Ruhr a su redresser la barre en seconde partie de saison. Le changement d’entraîneur, avec l’arrivée de Niko Kovac, a permis au BVB de retrouver de la constance et d'accrocher in extremis une quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions.

Sur la scène européenne, Dortmund a montré un beau visage, atteignant les quarts de finale de la C1 avant de céder face au FC Barcelone (score cumulé 5-3). En Bundesliga, les Borussen ont terminé la saison tambour battant avec cinq victoires d’affilée, glanées face à Mönchengladbach (3-2), Hoffenheim (2-3), Wolfsburg (4-0), Leverkusen (2-4) et Holstein Kiel (3-0). Des résultats qui serviront d’appui au BVB pour son entrée lice au Mondial des clubs contre Fluminense, ce mardi.

Horaire et lieu du match Fluminense - Borussia Dortmund

Coupe du Monde des Clubs FIFA - FIFA Club World Cup Grp. F MetLife Stadium, New Jersey

Le match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA entre Fluminense et Borussia Dortmund se jouera au MetLife Stadium à East Rutherford, New Jersey, États-Unis.

Le coup d'envoi aura lieu à 18h00 le mardi 17 juin 2025, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Informations sur l'équipe Fluminense

Fluminense pourra compter sur son taulier Thiago Silva, véritable patron de la défense, qui formera la charnière centrale aux côtés de Juan Freytes.

Au milieu, Thiago Santos devrait évoluer en sentinelle devant la défense, avec Nonato et Matheus Martinelli en relayeurs, dans des rôles de numéro 8. En attaque, Everaldo est pressenti pour occuper la pointe, épaulé sur les côtés par Jhon Arias et Kevin Serna, deux joueurs vifs et percutants.

Informations sur l'équipe Borussia Dortmund

Privé d’Emre Can et de Nico Schlotterbeck, tous deux blessés, Niko Kovač devrait aligner une défense à trois avec Niklas Süle, Waldemar Anton et Ramy Bensebaini.

Dans l’entrejeu, le duo Felix Nmecha – Marcel Sabitzer est attendu à la récupération. Devant eux, Julian Brandt et Karim Adeyemi devraient évoluer en soutien du buteur Serhou Guirassy, repositionné en pointe pour apporter sa puissance et son sens du but.

La forme des deux équipes

Confrontations directes

